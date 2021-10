Luthe

Das Naturerlebnisbad Luthe hat eine durchwachsene Saison hinter sich. Die Corona-Pandemie hat wieder dazu geführt, dass erst einen Monat später als geplant Besucherinnen und Besucher in das Bad durften. Der Juni brachte dann zwar einen sonnigen Start mit sich, doch danach folgten wieder viele wechselhafte Perioden mit Regen und wenig Sonne. So zählte das Bad bis zum 3. Oktober nur 21.591 Besucher, was seit 2006 nur in drei Jahren noch unterschritten wurde.

„Trotzdem können wir zufrieden sein“, hat der Genossenschaftsvorsitzende Reinhard Gräpel in seinem Newsletter geschrieben. Er begründet das damit, dass die Nachfrage nach Dauerkarten stark angestiegen sei. In der Genossenschaft als auch im Förderverein konnten außerdem neue Mitglieder begrüßt werden. Das habe dabei geholfen, das Badejahr finanziell gut zu überstehen.

Von Sven Sokoll