SPD Wunstorf informiert in der Fußgängerzone über Corona

Die SPD Wunstorf informiert am Donnerstag, 30. April, in der Fußgängerzone rund um das Thema Corona. Auskünfte erteilt auch die Landtagsabgeordnete Wiebke Osigus. Die SPD-Politikerin traf sich am Dienstag zum Gespräch mit Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt.