SPD Kolenfeld verteilt neue Pendlerfahrpläne

Wunstorf

Die SPD-Abteilung Kolenfeld gibt zum Fahrplanwechsel am Sonntag, 15. Dezember im DIN-A-5-Format eigene Pendlerfahrpläne in aktueller Fassung heraus. Der Fahrplan der Buslinien 760 und 534 wird darin mit der Abfahrtzeit der Regionalexpresszüge und S-Bahnen in Hannover und Wunstorf aufgeführt.

Der Ortsrat Kolenfeld hatte erfolglos gegen die Veränderung der Buslinie 760 protestiert. Die SPD kann einen 60-Minuten-Takt am Vormittag zwar noch nachvollziehen. Wenn am Wochenende und an Feiertagen künftig nur noch alle zwei Stunden ein Bus kommt, macht das die Linie 760 aus ihrer Sicht nicht mehr vernünftig nutzbar. Auch sonntags bis donnerstags wird an den Abenden stark gespart, die letzte Fahrt vom Bahnhof Süd beginnt nun um 22.39 Uhr im Anschluss an den Regionalexpress aus Hannover Hbf. An Schultagen fahren die Busse allerdings zusätzlich morgens ab Neisser Straße durch das Dorf direkt zum Bahnhof Süd, mit Anschluss an Hölty-Gymnasium, Rathaus und IGS.

Fahrpläne sind bei Bäcker Kuckuck und Edeka-Köpper erhältlich. Auch bei Kay Nitsche können Interessierte sie unter Telefon (0 50 31) 51 53 55 oder kay.nitsche@hamburg.de anfordern.

Von Jehaan Elhout