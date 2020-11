Wunstorf

Die Mehrheitsgruppe aus SPD, Grünen und FDP hat den Entwurf des Doppelhaushalts für die nächsten beide Jahren diskutiert und hält ihn mit vielen wichtigen Projekten für eine solide Basis für die weitere Arbeit. Dabei sei Steinhude aktuell besonders stark berücksichtigt.

Weitere Großvorhaben will die Gruppe aber nicht mehr einplanen. „Der Doppelhaushalt gibt der Verwaltung Planungssicherheit und die Möglichkeit, größere Bauvorhaben in den nächsten zwei Jahren abzuwickeln“, sagte die Gruppensprecherin Kirsten Riedel. Auch wenn Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt in seiner Haushaltsrede eine höhere Grundsteuer angeregt hat, will das die Gruppe derzeit nicht unterstützten, auch wenn die Corona-Pandemie sich weiter negativ auf den Haushalt auswirkt.

Mesmeroder Dach kommt zu spät an die Reihe

Die drei Fraktion sehen nicht ein, warum die Verwaltung nun erst im Jahr 2025 das marode Dach der Mehrzweckhalle Mesmerode sanieren will. Die Gruppe wünscht sich das spätestens zwei Jahre früher, möglichst mit einer Solarstrom-Anlage. Für den Klimaschutz will die Gruppe außerdem mehr Ladestationen für Elektroautos schaffen und die Stelle des Klimaschutzmanagers dauerhaft einrichten.

Damit die Stadt handlungsfähig bleibt, soll sie Flächen auf Vorrat kaufen. So hat sie das notwendige Land für Bauprojekte, Ausgleichsflächen oder Tauschgeschäfte schneller zur Verfügung. Bei der Integration von Flüchtlingen wollen SPD, Grüne und FDP auf ein Angebot der Diakonie eingehen, die die ehrenamtliche Arbeit vieler Helfer professionell unterstützten will. Dafür sollen 17.500 Euro im Haushalt ergänzt werden.

Von Sven Sokoll