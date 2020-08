Steinhude

Fünf Wochen Programm im Scheunenviertel sind rum. Bikertage, Schützentage, Musik von Jazz über Rock bis Country, Karussell, Schnökerbude, Grill – Veranstalter Peter Hoedt und seine Leute haben am Sonntag eingepackt. Doch der kleine Rummel sorgt weiter für große Diskussionen im Ort. Am Konzept scheiden sich die Geister. Die Schützen haben das Angebot an diesem letzten Wochenende schlicht boykottiert.

Kein Mensch kommt in Uniform

Schützentage sollten es werden vom Familientag am Mittwoch bis zum bayrischen Frühschoppen am Sonntag. Doch Hoedt hatte die Vereine vorher nicht ins Boot geholt. Vom Steinhuder Schützenverein kam prompt die eiskalte Schulter. Offenbar haben sich alle anderen Vereine im Umkreis still und leise angeschlossen. Kein Mensch ist in den vergangenen Tagen in Schützenuniform gekommen. Den bayrischen Frühschoppen am Sonntag hat Hoedt darum kurzfristig abgesagt.

„Vielleicht habe ich das nicht richtig rübergebracht“, sagt Hoedt selbstkritisch. Der Gedanke war nicht, ein Fest auszurichten. „Ich wollte nur ein Angebot machen, das sich am Unterhaltungsteil der Schützenfeste orientiert.“ Gleiches Angebot wie für die Biker-Szene vom 23. bis 26. Juli mit Barbecue-Abend und Frühschoppen, Elvis-Double und der Coverband Low Noise live. Das wurde angenommen, Hoedt hat rund 500 Gäste gezählt. Unter die Schützenidee hat er hingegen einen Strich gezogen.

„Hier ist es ruhiger, irgendwie auch netter“

Dafür sind andere Gäste gekommen. Ruhig und entspannt ist es am Freitag gewesen. Während auf der Bühne die Coverband Tainted Five ihre Hits der Achtzigerjahre präsentiert, genießen geschätzt 300 Besucher kühle Getränke und die Möglichkeit, fernab vom Trubel der Ufergastronomie einen netten Abend zu verbringen.

„Wir haben erst versucht, einen Platz an den Strandterrassen zu bekommen. Da ging aber gar nichts. Hier ist es ruhiger, irgendwie auch netter“, sagt Besucherin Lisa Neumann. Gemeinsam mit Freund Felix Ruggieri und Hund Lina hat sie eine der Bierzeltgarnituren besetzt. Die Steinhuderin hält es für richtig, dass jemand eine Möglichkeit anbietet, den lauen Abend draußen zu genießen. „Wir haben oft genug mit den vielen Touristen zu tun“, sagt sie. Da sei ein wenig Ruhe willkommen.

An der Bar trinken Michael Hoppmann und sein Mann Uwe-Jens Curth-Hoppmann ein Bier und lassen sich von der Band unterhalten. „Die große Diskussion um die Buden hier kann ich nicht nachvollziehen“, sagt Hoppmann. Es sei gut, dass Hoedt sich um eine Möglichkeit bemüht habe, Publikum ins Scheunenviertel zu bringen. „Die anderen tun doch nichts. Sich immer nur zu beschweren ist leicht“, sagt er. Das Paar hat in den vergangenen Wochen einige Abende im Scheunenviertel verbracht und sich amüsiert. „Hier gibt es Unterhaltung für Jung und Alt. Das möchten die Menschen dieser Tage. Wenn man es ihnen anbieten kann, ist das doch toll“, sagt Hoppmann.

Wolfgang-Petry-Double kommt nicht so gut an

Den Freitagabend mit Tainted Five hat Hoedt in guter Erinnerung, den Sonnabend mit dem Wolfgang-Petry-Double weniger. „Für den Act waren das zu wenige Besucher“, sagt Hoedt. Wie ein Karussellbetreiber machte Hoedt am selben Abend noch mächtig Werbung auf Facebook, rettete aber mit „hier ist noch Platz – hier geht noch was“ nichts mehr. Und am Sonntag sind es auch eher Zufallsgäste, Familien mit Kindern, Leute, die an den Scheunen keinen Platz mehr finden – jedenfalls ist viel Luft zwischen den Reihen, während der englische Barde sich alle Mühe gibt, den großen Platz zu bespielen. Um 14 Uhr fangen Hoedts Leute an einzupacken.

Veranstalter ist sauer auf den Ortsbürgermeister

Corona-Bedingungen sind für das Gastroteam kein Thema. Zwei Mitarbeiter sprechen Neuankömmlinge an, verteilen Zugangsbändchen und lassen sich die Kontaktdaten der Gäste geben. Das ist einfacher, als einen Zaun um das gesamte Areal zu bauen.

Die unterschiedlichen Meinungen zu seinem Programm seit 28. Juni sieht Hoedt gelassen. „Ich habe an den Standterrassen 270 ausgebuchte Sitzplätze und hätte das Scheunenviertel gar nicht bespielen müssen“, sagt er. Stinkig ist er auf Ortsbürgermeister Wilhelm Bredthauer und dessen SPD. Bredthauer hatte eine Niveaudebatte in Steinhude angestoßen. „Er will keine Tagestouristen, keine Biker, platt gesagt auch keine Hartz-IV-Leute – ja was denn dann?“, fragt Hoedt. Sollte er noch Zeit finden, werde er sich bei der „Steinhuder Geschmackspolizei“ bewerben, sagt der Bürgermeisterkandidat für Wunstorf zynisch.

„Wir sind doch keine Rentnerresidenz“

Eine, die den ganzen Rummel miterlebt hat, ist Petra Wilkening, die Wirtin der Weinscheune. Auch wenn ihre Außensitze teils von den Aufbauten verdeckt waren, sieht sie alles eher positiv. „Man hätte das vielleicht schöner ausstatten können. Aber es ist doch gut, den Touristen hier etwas zu bieten“, sagt sie. Man wolle, dass die Gäste länger bleiben, und diese wollten etwas erleben. „Wir sind doch hier keine Rentnerresidenz“, sagt Wilkening. Die Musikauftritte hätten ihr gefallen. „Das waren doch alles Sachen, die man gut hören kann.“

Von Markus Holz, Mirko Bartels und Kathrin Götze