Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt ( CDU) denkt offenbar nicht daran, seinen Ruhestand nach der Kommunalwahl 2021 ruhig zu gestalten. Er will neben der CDU-Fraktionsvorsitzenden im Rat der Stadt, Christiane Schweer, für das Regionsparlament kandidieren. Das Votum der Mitglieder hätte am 19. November erfolgen sollen, musste wegen Corona aber vertagt werden.

Der CDU-Vorsitzende Martin Pavel hatte beide Namen im Interview mit dem Wunstorfer Stadtanzeiger genannt. „Das wäre aus meiner Sicht ein tolles Gespann für Wunstorf und Steinhude“, sagte Pavel im Anzeiger. Eberhardt bestätigte, dass Gartenpflege, Amrum-Urlaube und die beiden Enkelkinder in Münster seinen Ruhestand vermutlich nicht ausfüllen werden. „Ich habe mit der Familie vereinbart, dass ich nicht in einen totalen politischen Lockdown gehe“, sagte Eberhardt auf Nachfrage dieser Zeitung. Er sähe sich gerne als „Scharnier“ zwischen Wunstorf und der Region. „Wenn ich noch etwas für die Stadt tun kann, dann gerne dort“, sagte er.

Wenzel tritt nicht mehr an

Die Steinhuderin Christiane Schweer ist Fraktionsvorsitzende der CDU im Rat der Stadt. Sie wolle sich in der Regionsversammlung für Themen rund ums Steinhuder Meer einsetzen, schreibt die CDU auf ihrer Internetseite. Die Kommunalwahl ist am 12. September. Der jetzige CDU-Regionsabgeordnete und Abfallwirtschaftsexperte Manfred Wenzel tritt nach Pavels Angaben nicht wieder an. Über die Vergabe der aussichtsreichen Plätze auf der CDU-Liste entscheidet ein Regionsparteitag.

