Röschen Spanier: Wegbereiterin für berufstätige Frauen, ermordet von den Nazis

Wunstorf war ihre Heimatstadt, in der sie arbeitete und viele Freundschaften pflegte. Doch 1939 emigrierte die Jüdin Röschen Spanier nach Amsterdam. Im hohen Alter von 82 Jahren wurde sie im Konzentrationslager Auschwitz von den Nazis ermordet. Heute erinnert ihr Name sowie der ihrer Familie auf den Steinen des Mahnmals vor der Abtei an das traurige Schicksal der jüdischen Mitbürger in Wunstorf. „Aber wir sollten uns nicht nur als Opfer des Nationalsozialismus an sie erinnern, sondern auch als eine bemerkenswerte Frau und Mitbürgerin“, schreibt Stadtarchivar Klaus Fesche in einem Text über sie.

Auf den Gedenksteinen vor der Abtei, die an das Schicksal der jüdischen Mitbürger in Wunstorf erinnern, steht auch der Name von Röschen Spanier. Quelle: Anke Lütjens

Röschen Spanier wurde am 14. April 1861 in Wunstorf geboren. Ihre Eltern, der Klempnermeister Leser Spanier und seine Frau Elise, hatten insgesamt fünf Kinder. Zunächst lebte die Familie in einem Haus, das unmittelbar neben dem Rathaus stand. Dort freundete sich Röschen Spanier mit der Nachbarstochter Bertha an. Die Freundschaft hielt bis in die 1930er-Jahre, die Freundin emigrierte mit ihrer Familie nach Argentinien.

Die Spaniers zogen später in das Haus an der Langen Straße 2, das heute die Würzburg und die Bäckerei Pesalla beherbergt. Sie seien nicht begütert gewesen, aber belesen und bildungsorientiert, so Fesche.

Röschen Spanier übt einen Beruf aus

Röschen Spanier besuchte wie ihre Geschwister die jüdische Volksschule in Wunstorf. Das Gebäude befand sich seit 1810 an der Nordstraße und wurde auch als Synagoge genutzt. 1912 erwarb die Gemeinde ein neues Gebäude an der Küsterstraße. Daran erinnert auch eine Gedenktafel. Ihr Bruder, Meier Spanier, schrieb in seinen Erinnerungen, dass Röschen Spanier ihre alten Eltern vorbildlich gepflegt habe. Der Vater starb 1889, die Mutter 1905. Sie hat sich nicht nur um deren Angelegenheiten gekümmert, sondern war eine der wenigen berufstätigen Frauen ihrer Zeit.

Röschen Spanier war als Putzmacherin tätig, fertigte also Hüte und andere Kopfbedeckungen, und führte ein Geschäft – zunächst noch an der Langen Straße, wo sie auch mit ihrer Mutter wohnte. Das belegen Gewerbesteuerlisten aus den Jahren 1892 und 1906 sowie das Landesadressbuch von 1899. 1892 wurden nach Angaben des Stadtarchivs nur neun von insgesamt 79 Gewerbeanmeldungen von Frauen getätigt.

Bruder begeht im Krieg Selbstmord

Wohl nach dem Ersten Weltkrieg lebte Röschen Spanier an der Küsterstraße. Dort pflegte sie einen engen und freundschaftlichen Kontakt zur Familie ihrer Nachbarin Dora Bertram, was erhaltene Post- und Glückwunschkarten belegen, die Fesche auch für die Biografie auswertete. Röschens Bruder Meier schrieb in seinen Erinnerungen 1936, dass seine Schwester den guten Ruf der Familie bei Juden und Christen wahrte. Der Bruder beging 1942 gemeinsam mit seiner Frau Selbstmord, um der Deportation zu entgehen – zwei weitere Namen auf den Gedenksteinen an der Abtei, auf denen die gesamte Familie Spanier zu finden ist.

Von Anke Lütjens