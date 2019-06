Wunstorf

Glas, Spritzen und scharfkantiges Metall landen oftmals in den gelben Säcken. Für Remondis-Mitarbeiter kann dies gefährlich werden. Innerhalb von nur einer Woche haben sich drei Müllwerker verletzt. Beim Greifen der Säcke an der Ecke Alter Postweg/Am Baggersee fasste einer von ihnen am Dienstag in eine Glasscherbe. Dabei schnitt er sich die Hand auf. Der 31-Jährige ist vorerst krankgeschrieben. Ein weiterer Mitarbeiter verletzte sich an einer Spritze, ein anderer griff ebenfalls in eine Glasscherbe.

„Fehlbefüllte Säcke lassen wir grundsätzlich stehen“, sagt Remondis-Niederlassungsleiter Dieter Opara. Am Gewicht lasse sich oftmals ermitteln, ob auch Restmüll entsorgt wurde. Eine kaputte Glasflasche oder Spritzen ließen sich auf diese Art jedoch nicht erkennen. Genau darin liege die Gefahr. In den gelben Sack gehören nur Leichtverpackungen aus Kunststoff, Aluminium, Weißblech und Verbundmaterialien wie Getränkeverpackungen. Opara bittet darum, scharfkantige Deckel von Konservendosen nach innen zu klappen.

Von Rita Nandy