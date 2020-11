Die Reisebusse des Omnibusbetriebs Heinrich Meuter stehen aufgrund des Teil-Lockdown erneut still. Die Schulelternratsvorsitzende der Otto-Hahn-Schule und die Grünen Wunstorf wollen sie mit für den Schülerverkehr einsetzen.

Beim Omnibusbetrieb Heinrich Meuter in Bokeloh stehen die Busse still. Ein Einsatz in der Schülerbeförderung könnte sie wieder zum Rollen bringen. Quelle: privat