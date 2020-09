Bokeloh

„Unterwegs zu interessanten Reisezielen dieser Welt“ lautet das Motto für Vorträge und Bilder von Reisen rund um die Welt in diesem Herbst. Ein Reisebericht von einem Roadtrip von Florida nach New Orleans steht am Freitag, 18. September, um 19 Uhr auf dem Programm. Der Vortrag findet wegen der Corona-Pandemie in der Kirche Zum Heiligen Kreuz in Bokeloh statt und nicht im Gemeinderaum.

Johann Graver berichtet über die Eindrücke seiner individuellen Reise durch mehrere amerikanische Bundesstaaten. Dabei spricht er unter anderem über die „Stadt der Toten“ New Orleans, aber auch die Partymeile Bourbon Street. Der Eintritt ist frei.

Von Anke Lütjens