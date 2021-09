Kolenfeld

Der evangelische Kirchengemeindeverband Südland führt seine neue Diakonin offiziell in ihr Amt ein. Louisa Stölting kümmert sich bereits seit 13 Monaten um die Konfirmanden- und Jugendarbeit in den sieben Gemeinden im Süden des Kirchenkreises Neustadt-Wunstorf, was wegen der Corona-Pandemie nicht einfach war. Die Region umfasst den Bereich von Idensen/Mesmerode bis Schloß Ricklingen. Die 27-jährige Nachfolgerin von Heinz Laukamp hat ihr Büro in Gümmer und verfügt über eine halbe Stelle.

Ihre Einführung begeht die Kirche nun in Form eines Jugendgottesdienstes am Sonnabend, 2. Oktober, ab 17 Uhr in der Kolenfelder Kirche. Stölting leitet ihn gemeinsam mit der dortigen Pastorin Christa Haferkamp. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erleben eine Geh-Predigt mit drei Stationen. Matthias Schwieger begleitet den Gottesdienst an der Orgel. Nach dem Gottesdienst ist ein Empfang geplant, der mit Stockbrot und Marshmallows am Lagerfeuer ausklingen soll. Anmeldungen sind bis Montag, 27. September, per E-Mail an britta.boelsing@evlka.de erwünscht.

Von Sven Sokoll