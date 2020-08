Wunstorf

In ihrem Straßenbauprogramm für die Kreisstraßen bis 2024 plant die Region Hannover derzeit keine Neubauten im Wunstorfer Stadtgebiet. Allerdings will sie aus heutiger Perspektive elf Sanierungsprojekte umsetzen und dabei mehr als 1,5 Millionen Euro ausgeben. Der Grund ist in der Regel, dass sich die Fahrbahnen mittlerweile in einem zu schlechten Zustand befinden. Das Programm hatte die Regionsverwaltung am Freitag vorgestellt.

Der erste Schwerpunkt ist dabei der Bereich Blumenau/Liethe. Noch in diesem Jahr will die Region die K 333 zwischen den Dörfern sanieren sowie die Ortsdurchfahrt Blumenaus, neben der Leinechaussee (K 333) auch die Manhorner Straße (K 344). Im nächsten Jahr folgt die K 333 innerhalb Liethes (Leinechaussee). Weil die Fahrbahn Mängel aufweist, hatten sich dort schon Unfälle ereignet, und in einigen der genannten Bereiche müssen die Autofahrer langsamer fahren.

Mehrere Straßen im Butteramt stehen im Plan

Die K 344 ( Adolf-Oesterheld-Straße) wird im nächsten Jahr zwischen der L 392 und Luthe saniert. Im Nordwesten der Stadt erhält die K 331 auf den Ortsdurchfahrten von Klein Heidorn (Heidorner Straße), Großenheidorn (Dorfstraße, Bergstraße) und Steinhude ( Großenheidorner Straße, Leinenweberstraße, Im Sandbrinke) im nächsten Jahr eine neue Decke. Die Fortsetzung zwischen Steinhude und der Schaumburger Kreisgrenze folgt 2024.

Die K 346 zwischen dem Bokeloher Freibad und der Bundesstraße 441 ist ins Jahr 2023 gerutscht. Quelle: Sven Sokoll (Archiv)

Im Butteramt wird die K 345 zwischen Mesmerode und Idensen im nächsten Jahr saniert. Die K 346 zwischen dem Bokeloher Freibad und der B 441 ist für 2023 eingeplant. Eigentlich hatte die Region sich diesen Abschnitt schon für 2019 vorgenommen, musste ihn aber wegen Personalmangels noch mal verschieben. 2023 will die Region auch auf der K 329 zunächst den Abschnitt Bokeloh– Mesmerode erneuern und im Jahr darauf dann den Abschnitt von Mesmerode bis zur Kreisgrenze. Zudem soll die Fahrbahn der K 330 in Bokeloh (Alte Dorfstraße) eine neue Decke bekommen.

Von Sven Sokoll