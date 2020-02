Region und Stadt einigen sich auf Regeln für das Fahrradparkhaus

Wunstorf

Die Stadt und die Regionsverwaltung wollen in einem Vertrag regeln, wie sie künftig das vollautomatische Fahrradparkhaus mit rund 240 Plätzen am Bahnhof gemeinsam betreiben wollen. Die Stadt stellt dafür ein Grundstück in der Nähe des ZOB zur Verfügung und wird auch Eigentümerin der Anlage, die die Region noch in diesem Jahr ausschreiben und bauen lässt.

Die Regionspolitik hat dem Projekt im September zugestimmt. Die Regionsverwaltung rechnet mit Kosten von 1,5 Millionen Euro. Sie bemüht sich bei Bund und Land um Zuschüsse. Am 18. Februar wird der Verkehrsausschuss der Region nun über die Vereinbarung mit der Stadt diskutieren.

Laufende Kosten können nur geschätzt werden

Bisher sind nur drei solcher Anlagen in Süddeutschland in Betrieb. Die Region betrachtet den Bau als Pilotprojekt und will damit auch Erfahrungen für weitere Standorte dieser Art sammeln. Die Anlage soll mindestens 15 Jahre in Betrieb bleiben. Die jährlichen Kosten wollen sich Stadt und Region teilen. In zwei Jahren wollen die Partner noch einmal besprechen, ob die Regelungen sich bewährt haben.

Weil es die erste Anlage dieser Art in der Region ist, hat sie noch keine eigenen Erkenntnisse zu den jährlichen Kosten. Nach Erfahrungswerten der beiden Hersteller auf dem Markt geht sie von einer Bandbreite zwischen 20.000 und 50.000 Euro im Jahr insgesamt aus. Da hängt aber vom Ergebnis der Ausschreibung ebenso ab wie davon, wie die Strompreise sich entwickeln und wie intensiv die Anlage genutzt wird.

Von Sven Sokoll