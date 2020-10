Wunstorf

Die Busse der Linie 701 sind wegen Asphaltierungsarbeiten auf der Straße Hinterm Turm in Wunstorf am Montag, 5. Oktober, auf einer anderen Route unterwegs. Zwischen 7 und 15 Uhr können in Richtung ZOB die Haltestellen Leysestraße und Im Westerende nicht angefahren werden. Die Busse müssen nach der Haltestelle Am alten Markt über die Lesebergstraße weiterfahren. In der Gegenrichtung verändert sich nichts.

Von Sven Sokoll