Gr0ßenheidorn

Der Rassegeflügel-Zuchtverein Steinhude öffnet am Sonnabend und Sonntag, 16. und 17. Oktober, die Türen seines Rassegeflügelparks am Steinhuder Meer, An der Mehrzweckhalle 9. Besucher sind am Sonnabend von 13.30 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 16.30 Uhr zur Steinhuder-Meer-Schau willkommen. Bei freiem Eintritt ist der gesamte Rassegeflügelpark am Wochenende zugänglich.

Besucher können sich Infos und Tipps zur Haltung von Rassegeflügel holen. „Außerdem gibt es einiges zu sehen“, verspricht Vereinsvorsitzender Niko Riggers. Zur Zeit gibt es Nachwuchs bei den Trauerschwänen und auch bei den Zwergseidenhühnern. Die Mitglieder des Vereins sorgen für eine Stärkung. Im gesamten Außenbereich sowie im Zelt der Ausstellung gilt die 3-G-Regel. Im Vereinsheim befindet sich die Cafeteria, dort gilt die 2-G-Regel. Weitere Informationen finden sich auf www.gzv-steinhude.de.

Von Anke Lütjens