Wunstorf

Die Tas-Tankstelle an der Kolenfelder Straße in Wunstorf ist am Dienstag, 29. Dezember, abends überfallen worden. Nach Angaben der Polizei hatte sich ein 19-jähriger Mitarbeiter gegen 20.15 Uhr auf den Feierabend vorbereitet, als plötzlich ein Bewaffneter an das Kassenfenster trat. Der Täter schob das unverschlossene Schiebefenster auf und bedrohte den Mitarbeiter mit einer Pistole. Nachdem er erfolgreich den Inhalt der Kasse an sich gebracht hatte, entkam der Täter.

Fahndung nach Wunstorfer Tankstellendieb bleibt erfolglos

Die Polizei fahndete sofort in der Umgebung, konnte den Unbekannten aber nicht mehr finden. Der Zentrale Kriminaldienst hofft jetzt, anhand seiner Beschreibung Hinweise zu bekommen. Der fast 1,90 Meter große Mann ist schlank, sprach deutsch mit einem osteuropäischen Akzent und soll auch russische Wörter verwendet haben. Er trug ein schwarzes Halstuch, das Mund und Nase bedeckte. Auch sonst war er schwarz bekleidet und hatte ein Basecap auf dem Kopf. Seine Schuhe hatten weiße Sohlen. Die Ermittler in Hannover hoffen auf Hinweise unter Telefon (0511) 1095555.

Von Sven Sokoll