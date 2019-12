Rätsel um Flasche in Kolenfelder Kirchturm ist wohl gelöst

Kolenfeld

Das Rätsel um die Schriftrolle im Kolenfelder Kirchenturm ist weitgehend gelöst. Bei den Sanierungsarbeiten an der Fassade waren Bauarbeiter im Sommer beim Lösen von Putz auf eine Glasflasche gestoßen, die gesprungen ist. Spannender Inhalt war scheinbar ein aufgerolltes Schriftstück. Das Material war aber so spröde, dass die Finder und die Gemeinde es vor Ort nicht lesen konnten.

Kirchenvorstand Werner Seppelt (links) und Pastorin Christa Hafermann zeigen im Oktober die Flasche mit Papierrolle, die in der Turmwand gefunden wurde. Quelle: Sven Sokoll

In der Landesbibliothek gelang das aber dem Experten Martin Brederecke. Dieser stellte zunächst fest, dass sich zwei Schriftstücke in der Flasche befunden hatten. Ein älteres Blatt, das von außen zunächst nicht zu sehen war, stammt nach seiner Einschätzung wohl aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und war in einem schlechten Zustand. „Leider sind davon nur noch ein paar Fragmente lesbar“, berichtet der Restaurator. Sie deuten aber darauf hin, dass ein Bauvorgang beschrieben wurde.

In der Mauer des Kirchenturm hat sich eine Flasche mit einer Schriftrolle angefunden. Quelle: privat

Jüngerer Zettel ist in Sütterlin verfasst

Die Autoren des jüngeren Zettels haben den älteren damals wohl wieder mit eingeschlossen. Brederecke schätzt ihn auf den Zeitraum um 1930 ein, weil er in Sütterlin-Schulausgangschrift verfasst wurde. „Nach etwas Befeuchtung ließ er sich ganz gut ausrollen“, sagt der Experte, der in Wunstorf wohnt. Den plattdeutschen Text hat er teilweise so übersetzt: „Dieser Turm ist im Jahre 1300 erbaut. 10 Maurer haben an ihm 2 Jahre lang gebaut und in dieser Zeit 16420 ,Ohrt´ Korn getrunken. 80 Pferde haben 90 Tage lang gefahren, bis alles an Ort und Stelle war. Das Sägen des Holzes hat ein Dreiviertel Jahr gedauert.“

Das Wort Ohrt hat Brederecke vorläufig als Glas gedeutet, doch der frühere Kolenfelder Pastor Werner Lorenz fand heraus, dass das ein altes Flüssigkeitsmaß mit etwa 245 Milliliter ist. „ Lorenz lebt mittlerweile im Schwarzwald, ist aber weiter interessiert, was mit der Kirche passiert“, sagt Werner Seppelt vom Kirchenvorstand.

Lorenz glaubt auch, dass das jüngere Schreiben im Zeitraum 1953 bis 55 in die Turmfassade gelangt ist, als die Gemeinde das Mauerwerk sanieren ließ. Die Sütterlin-Schrift würde dann trotzdem passen, weil die Schüler sie zwischen 1915 und 40 an den Schulen gelernt haben.

Kleine Ausstellung wird vorbereitet

Die Bibliothek hat den Fund jetzt zunächst weiter verwahrt. Geplant ist aber schon, dazu demnächst eine Vitrine in der Kirche aufzustellen. „Wir haben noch einen Kollektensammelstock von 1724 im Gemeindehaus stehen, den wir dafür als Träger nutzen können“, sagt Seppelt.

Diese kleine Präsention soll künftig den Fund im Kirchturm dokumentieren, mitsamt Zeitungsartikel (links) und der zusammengesetzten Flasche (rechts). Quelle: privat

Museumsmitarbeiter Brederecke hat dafür schon ein Konzept entwickelt und die Flasche samt Korken zusammengesetzt, wenn auch ohne den fehlenden Boden. „Es ist ja schön, so der Gemeinde helfen zu können“, meint er.

Gerüst ist wieder abgebaut

Zwei Jahre nach der Innenrenovierung hatte die Gemeinde im August auch außen begonnen. Brüchiger Putz wurde erneuert, Risse aufgefüllt und neue Farbe aufgebracht. Am Sonnabend vor dem zweiten Advent konnte das Gerüst abgebaut werden. Im Frühjahr soll die Südseite noch ein Kiesbett bekommen, damit das Wasser sich auch dort nicht mehr an der Kirchenmauer sammeln kann.

Werner Seppelt zeigt die frisch gestrichene Kolenfelder Kirche. Quelle: Sven Sokoll

Einschließlich Eigenleistungen summieren die Kosten der Arbeiten sich jetzt auf 110.000 Euro. Daran haben die EU über das Zile-Programm für das kulturelle Erbe auf dem Land und die Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Denkmäler Geld dazu gegeben. Letztere hat die Kirche Kolenfeld auf ihrer Internetseite nun auch zur Kirche des Monats Dezember erhoben, wie unter www.stiftung-kiba.de nachzulesen ist.

Die Kolenfelder Kirche erstrahlt in neuem Glanz. Quelle: Sven Sokoll

Zwei Baustellen bleiben derzeit aber noch: An zwei Stellen müssen rotte Balken an der Ostseite noch erneuert werden. „Das haben wir jetzt aber nicht mehr geschafft, weil die Handwerker nicht mehr verfügbar waren“, erläutert Seppelt. Außerdem muss ein Statiker noch bohren, wie tief die Schäden reichen. Folien schützen die Stelle jetzt aber zunächst gegen die Witterung, sodass keine Eile geboten ist.

Schwarze Folie bedeckt an zwei Stellen rotte Balken, die noch ausgetauscht werden müssen. Quelle: Sven Sokoll

Auch im Turm haben sich im Glockenstuhl kleine Löcher in den Balken gezeigt. „Der Statiker hat dazu gerade schon einen Plan erstellt. Mit ihm können wir nun besprechen, wie wir vorgehen wollen.“ Eine Herausforderung wird es, die Last der Glocken anders zu verteilen. Und abgelagerte Eichenbalken zu bekommen ist auch nicht ganz einfach.

