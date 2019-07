Wunstorf

Mitglieder der Grünen und der Wunstorfer Ortsgruppe des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs ( ADFC) haben am Mittwochnachmittag mit einer Fahrradaktion auf der Barnestraße auf ein Problem hingewiesen. Mit auf den Gepäckträgern angebrachten Schwimmnudeln haben sie Autofahrern deutlich gemacht, welchen Abstand diese laut Straßenverkehrsordnung zu Radlern halten müssen. Der beträgt 1,50 Meter und wird auf der schmalen Barnestraße häufig nicht eingehalten. Dieser Abstand gilt auch, wenn die Radfahrer auf einem der beidseitig angebrachten Schutzstreifen unterwegs sind.

„Viele Autos fahren direkt an der Linie entlang, die den Schutzstreifen markiert. Damit sind sie viel zu dicht an den Zweirädern“, sagte Anne Dalig, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Rat der Stadt. „Wir wollen mit unserer Aktion darauf aufmerksam machen, dass Autofahrer den geforderten Abstand einhalten.“ Was die Schutzstreifen angeht, ist sie ohnehin gegen das Aufmalen der Streifen. Damit werde eine Sicherheit vorgegaukelt, die es nicht gebe. Mit dieser Meinung steht sie nicht allein. Die Grünen im Ortsrat der Kernstadt haben eine Markierung von Schutzstreifen an der Hindenburgstraße abgelehnt.

Der Bundesverband des ADFC berichtet mit Bezug auf eine Untersuchung der Unfallforschung der Versicherer, dass beim Überholen von Radfahrern auf den Streifen fast jedes zweite Kraftfahrzeug den Seitenabstand von 1,50 Metern unterschreitet. „Wer überholt, orientiert sich vor allem an den Markierungen auf der Fahrbahn und reagiert nur unzureichend auf die Position der Radfahrer“, heißt es dort. Schutzstreifen gelten als Teil der Fahrbahn (anders als Radwege) und haben eine gestrichelte Linie – sie dürfen von Autofahrern bei Bedarf mitbenutzt werden, etwa dann, wenn Autos sich anders nicht begegnen könnten.

