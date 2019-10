Radfahrer erhalten keinen Schutzstreifen an der Hindenburgstraße

Wunstorf

Der Ortsrat Wunstorf möchte sich stärker für die Sicherheit von Radfahrer einsetzen. Darin waren sich die Mitglieder auf der Sitzung am Mittwochabend einig. Bei der konkreten Umsetzung an der Hindenburgstraße teilten sich jedoch die Meinungen. Renate Rohde ( SPD) hatte für die Gruppe SPD/Grüne in Richtung Innenstadt einen Schutzstreifen gefordert – zumindest von der Oswald-Boelcke-Straße bis zur Einmündung Am Kampe. Eine durchgezogene Linie solle, wenn möglich, Rad- und Autoverkehr trennen.

Kurzer Schutzstreifen nur als Übergangslösung

„Es ist ja nicht so viel machbar“, verweist sie auf die Stellungnahme der Stadtverwaltung. Diese macht unter anderem deutlich, dass die Fahrbahnbreite keine durchgängigen Schutzstreifen an beiden Seiten zulässt. Es solle sich dabei auch nur eine Übergangslösung handeln, betont die SPD-Politikerin. Wenn der der Bahnübergang Luther Weg untertunnelt wird, müsse über die Verkehrsströme noch einmal diskutiert werden. Die Planungen dafür dauerten noch rund zwei bis drei Jahre, berichtet Ortsbürgermeister Thomas Silbermann von einem Gespräch mit der Bahn.

CDU fordert Gesamtkonzept

Nicolai Balzer sieht an der Hindenburgstraße keinen Handlungsbedarf. „Die CDU hat bisher nichts vom Vorschlag gehalten“, sagt das neue Mitglied im Ortsrat. Diese Meinung habe sich nicht geändert. Sicherlich sei es nicht schön, an der Hindenburgstraße mit dem Rad zu fahren. Das im Antrag genannte Teilstück sei aber eine besonders unauffällige Stelle. Wegen zahlreicher Ein- und Ausfahrten müssten Autofahrer sowieso warten. Eine durchgezogene Linie des Schutzstreifens müsste dort unterbrochen werden.

„Die Radfahrer, die in Richtung Innenstadt fahren, haben eine gefühlte Sicherheit“, sagt Balzer. Durch die schmalere Fahrbahn verschlechtere sich jedoch die Situation in Richtung Bahnhof. Parteikollege Martin Pavel hält eine große Lösung ebenfalls für sinnvoller als Stückwerk „Es ist besser ein Gesamtkonzept ohne Denkverbot auszuarbeiten. Wenn nicht jetzt, dann perspektivisch.“ Mit den Stimmen der AfD wurde der Antrag von SPD und Grünen abgelehnt.

Von Rita Nandy