Blumenau

Das Steinberg-Trio sang Freitagabend überraschend häufig Texte mit dem Wort „rain“. Der angesagte Regen drohte das Open-Air-Konzert auf Kochs Hof in Liethe zu gefährden. Doch Organisator Hajo Arnds, Vorsitzender des Vereins Kultur-Raum und Gemeinschaft (Krug) hatte am Morgen noch mit der Band telefoniert. „Die Leute kommen“, zeigte er sich optimistisch.

Konzert mit Festivalcharakter

Hajo Arnds behielt recht. Rund 70 Leute saßen auf Stühlen und Bänken vor der Bühne. Auch der Platzregen kurz vor Konzertbeginn schreckte sie nicht ab. Und als dann später noch weitere Tropfen vom Himmel fielen, waren sie bestens mit Schirm, Jacke und Poncho gerüstet. „Das hat Festivalcharakter. Wie in Wacken“, freute sich Frontfrau Denise Kahlmann.

Der Vorsitzende des Vereins Kultur-Raum und Gemeinschaft, Hajo Arnds, begrüßt das Publikum. Quelle: Rita Nandy

Publikum kommt aus gesamten Stadtgebiet

Wie sehr sich das Publikum über Konzertangebote freut, zeigte sich auch daran, dass die Leute keineswegs nur aus Liethe und Blumenau kamen. Auch Wunstorfer, Klein Heidorner und Luther genossen die Jazz-, Pop- und Latinklänge des Steinberg-Trios. Sängerin Kahlmann begeisterte mit ihrer Stimme. Gitarrist Maic Holst war die Spielfreude deutlich anzusehen. Und auch Bassist Martin Eggebrecht trug zu dem gelungenen Abend bei.

Für die Band war es erst das dritte Konzert in diesem Jahr. Und so ließen sich die Musiker auch nach knapp zwei Stunden nicht lange bitten und gaben gerne noch mehrere Zugaben.

Das Publikum trotzt dem Regen. Quelle: Rita Nandy

Ladenzeile feiert Herbstfest

Das Konzept des Kulturvereins, jeden Monat eine Veranstaltung anzubieten, scheint aufzugehen. Am Sonnabend, 9. Oktober, steht das Herbstfest der Ladenzeile an der Hasselhorster Straße an. Zwischen 15 und 18.30 Uhr gibt es Aktionen für Kinder sowie Unterhaltung für Jung und Alt. Es beteiligen sich die ansässigen Unternehmen, aber auch die AWO-Kita sowie die Kunstschule Wunstorf.

Krug will Kulturcafé einrichten

Der Krug-Verein hat sogar schon Pläne für nächstes Jahr. In einem Bauwagen soll ein Kulturcafé eingerichtet werden, verrät der Vorsitzende. Denkbar seien darin auch Workshops wie Bildhauerei oder Schweißen. Es soll deutlich werden: „Wir machen was. Wir bringen Kultur.“

Von Rita Nandy