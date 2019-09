Kolenfeld

Der Posaunenchor Kolenfeld lädt für Sonntag, 8. September, 17 Uhr, zu einer Serenade mit Andacht in den Garten am Gemeindehaus ein. Die musikalische Andacht steht unter dem Titel „Friede - Freude - Altbierbowle“. Für die Darbietung hat der Chor neue Stücke erarbeitet. Das Repertoire umfasst Kirchen-, Pop- und Jazzmusik. Die musikalische Leitung übernimmt Johannes Hagen. Bei Speisen und Getränken klingt der Abend aus. Bei Regenwetter wird die Serenade in die Kolenfelder Kirche verlegt. Der Eintritt ist frei. Es wird um eine Kollekte gebeten.

Von Rita Nandy