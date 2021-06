Wunstorf

An diesem heißen Tag ist das ein schöner Ort, um sich mit dem Bürgermeisterkandidaten der Grünen, Frank Kettner-Nikolaus, über seine Person zu unterhalten. Er kommt mit dem Kanu über das Meer aus Hagenburg gepaddelt und steigt dann am Ostenmeer in Steinhude aus – wir haben Meerblick. „Früher habe ich gerudert, aber dann habe ich im Freundeskreis auch diesen Wassersport kennengelernt“, berichtet er dann.

Er ist zum Hobby geworden, so dass Kettner-Nikolaus mit dem Kanu gern auch auf der Leine oder im Urlaub in Schweden unterwegs ist. Skandinavien mag er nicht nur als Urlaubsrevier, sondern auch beruflich hat er dort oft und gern zu tun. „Ich gehe aber auch gern in den Bergen wandern“, sagt der 53-Jährige. In Wunstorf empfindet er die Wasserzucht und den Platz vor der Sigwardskirche in Idensen als besonders schöne Plätze.

Der Kandidat spielt Schach

Wenn er jetzt zwei Stunden zur freien Verfügung hätte, würde er neben einer Kanutour nach der Corona-Pause gern auch wieder eine Grillparty mit der ganzen Familie machen. Wenn er für sich kocht, bevorzugt er indisches Curry. In der Freizeit greift er auch gern zur Gitarre und spielt Turnierschach beim TuS Wunstorf.

Seine Familie wohnt in Mesmerode in einem Einfamilienhaus mit Garten, Haustiere haben sie aber nicht. „Drei Kinder reichen erstmal.“ Wenn zu Hause seine Fähigkeiten als Heimwerker gefragt sind, bringt er sich auch ein – etwa als die Söhne sich eine Klimmzugstange gewünscht haben.

Die Kurzbiografie von Frank Kettner-Nikolaus Frank Kettner-Nikolaus wurde 1968 in Hannover geboren und hat sein Abitur an der Humboldtschule abgelegt. Zunächst lernte er Fotograf. Während seines Kulturpädagogik-Studiums an der Universität Hildesheim fotografierte er auch freiberuflich für die Leine-Zeitung in Neustadt. Mit seiner Frau Sandra, die er 2000 geheiratet hat, wohnte er zunächst in Klein Heidorn und jetzt in Mesmerode – mittlerweile mit drei Kindern. Nach seinem Studium leitet er in einem Startup-Unternehmen ein Internetportal und eine Zeitschrift. Mit seiner gesammelten Erfahrung im Digitalen wechselte er dann 2000 als Berater für Digitalisierungsprojekte zur Mediengesellschaft der Länder Niedersachsen und Bremen. Begleitend ließ er noch ein Studium der Verwaltungsbetriebswirtschaft für Führungskräfte folgen, um sich besser in die öffentliche Verwaltung hineindenken zu können. Mit dieser Basis arbeitet er zunächst häufig für das Innenministerium in Projekten zum E-Government. 2008 wechselte er dann zur Wirtschaftsfördergesellschaft Hannoverimpuls, wo er seit 2013 die Geschäfte des Branchennetzwerks Gesundheit führt.

Für das nahe Freibad Bokeloh hat er sich nicht eingesetzt, weil er es besonders intensiv nutzt. „Ich hatte nur den Eindruck, dass es Kräfte gibt, die daran arbeiten, es zu schließen.“ Er habe sich dann an der Spitze des neu gegründeten Fördervereins in die Pflicht nehmen lassen.

Frank Kettner-Nikolaus (rechts) stellt als Vorsitzender des Freibad-Vereins eine neue Spielanlage gemeinsam mit dem Bäderbetriebe-Geschäftsführer Christoph van Bebber vor. Quelle: Sven Sokoll (Archiv

„Es ist einfach so: Wenn mir etwas aufstößt, bin ich auch bereit, mich selbst zu engagieren.“ Ähnlich sei es auch in der Idenser Kirchengemeinde gewesen. Und deshalb habe er auch nicht lange überlegt, als er im Januar die Möglichkeit bekam, für die Grünen für das Rathaus zu kandidieren.

Er ist sich bewusst, dass das neue Amt sein Leben stark verändern würde. „Das ist ja bei der Kandidatur schon stark zu spüren.“ Deshalb war für ihn die wichtigste Bedingung, dass die Familie mitspielt. Diese wollte allerdings selbst nicht in die Öffentlichkeit. Den Wahlkampf kann er derzeit gut mit der Arbeit verbinden, weil er seit einigen Monaten schon im Homeoffice arbeitet.

Den Grünen fühlt er sich schon lang verbunden

Kettner-Nikolaus hat wegen der Friedens- und Umweltbewegung schon lange mit den Grünen sympathisiert, denen er 2011 dann beigetreten ist. Seine ganze Familie ernähert sich mittlerweile vegetarisch und er fährt gern ein Elektroauto. Trotzdem sieht er auch bei sich noch Potenzial, einen grüneren Lebensstil zu finden. „Wir haben immer noch zu viel Plastikmüll zu Hause und heizen auch noch mit Gas. Wir stellen aber zumindest alles auf den Prüfstand.“

Für die Kommune wünscht er sich auch, alle Projekte immer dahingehend zu untersuchen, wie sich sich ökologisch, sozial und wirtschaftlich auswirken. Er ist überzeugt, dass er von den Kandidaten am konsequentesten in Richtung Klimaschutz wirken wird.

Kettner-Nikolaus sieht gute Chancen

Er rechnet sich für die Wahl im September gute Chancen aus. „Ich rechne mit einer Stichwahl und glaube, dass ich die erreichen werde. Die Chancen auf den Sieg sind dann da, auch wenn die Kandidaten alle ernst zu nehmen sind.“ Im Rathaus will er sich dafür einsetzen, dass die Verwaltung serviceorientiert und möglichst digital arbeitet, ohne Gruppen ohne Internetzugang auszugrenzen. Sehr wichtig ist ihm ein gute Kommunikation innerhalb und außerhalb der Verwaltung. „Und in der Vergangenheit habe ich gezeigt, dass ich das kann.“

Lesen Sie auch Kommentar zur Bürgermeisterwahl: Wunstorfer haben eine gute Auswahl

Als positive Charakterzüge sieht er, dass er gut moderieren, Interessen ausgleichen, Menschen überzeugen und ihren zuhören kann. „Wenn ich aber Konzepte ausarbeite, die in der Schublade verschwinden, werde ich sehr unzufrieden. Daraus habe ich gelernt, dass man die Leute, die etwas betrifft, von vornherein mitnehmen muss.“

Ärgern kann er sich über unsachliche Motive, aus denen oft faule Kompromisse entstehen. Und in der Politik müssten auch die gefällten Entscheidungen und Mehrheiten berücksichtigt werden. „Ich sehe die Nordumgehung auch kritisch, aber jetzt müssen wir uns darauf konzentrieren, die Folgen für Wunstorf gut zu gestalten.“

Von Sven Sokoll