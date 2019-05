Wunstorf

Die Polizei warnt vor einem Kaffeefahrt, die am Mittwoch, 5. Juni, starten soll und die den Beamten nun bekannt geworden ist. „Rosarote Zeiten für Sie, Gratulation zum Hauptpreis“, heißt es in der Überschrift der Veranstalter. Wer an der Fahrt teilnehmen will, kann in Wunstorf am ZOB oder an der Leinenweberstraße in Steinhude zusteigen. Das Schreiben endet nach vielen Versprechungen mit der Aufforderung: „Sie müssen sich nur noch anmelden“, und zwar bei einem „Anmeldeservice“ mit einer Bremer Postfachadresse. Doch davon rät Ralf Möllmann, Kontaktbeamter der Polizei, eindeutig ab.

Er weist darauf hin, dass der Veranstalter nicht genannt wird und Verbraucherzentralen und Polizei in vielen Teilen Deutschlands schon lange vor solchen unseriösen Kaffeefahrten warnen. Sein Appell lautet deshalb: „Seien Sie schlau und schmeißen Sie die Post in den Müll.“ Besser sei es, mit den örtlichen Vereinen oder bekannten seriösen Busunternehmen Ausflüge zu unternehmen.

Von Sven Sokoll