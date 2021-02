Wunstorf

Ein überfüllter Briefkasten, permanent brennendes Licht oder stets geöffnete Fenster: Dies sind Hinweise darauf, dass eine Person Hilfe benötigt oder möglicherweise sogar bereits gestorben ist. In einer gemeinsamen Mitteilung fordern die Kontaktbeamtin der Polizei Wunstorf, Stephanie Hackmann, sowie Andrea Wegener, Sozialberaterin vom Wunstorfer Bauverein, zu mehr Achtsamkeit auf: „Bestürzt und sprachlos haben wir erfahren, dass ein Mensch aus unserer Mitte wochenlang von niemandem vermisst wurde.“

Polizei unverzüglich anrufen

Mit einen Anruf bei der Polizei sollte nicht zu lange gewartet werden. „Falls Sie den Eindruck haben, dass akut Gefahr in Verzug ist, rufen Sie bitte direkt die 110 an“, heißt es in dem Schreiben. Das örtliche Kommissariat ist unter Telefon (05031) 95300 zu erreichen. Vorher sollten Anruferinnen und Anrufer überlegen, wann sie die Person das letzte Mal gesehen oder was sie Ungewöhnliches bemerkt haben. Wichtig sind auch, falls vorhanden, Kontaktdaten von Angehörigen.

Bauverein bietet Hilfe an

Um sich zu überzeugen, dass es der Person gut geht, sollte zu unterschiedlichen Tageszeiten geklingelt werden. Es könnte aber auch die Nachbarschaft gefragt werden, ob ihr etwas aufgefallen ist. Mieterinnen und Mietern des Bauvereins erreichen Ansprechpartner unter Telefon (05031) 95450.

Wege aus der Isolation

Einsame Menschen können aber auch selbst den Weg aus der Isolation suchen. Sie sollten Kontakte zu Vereinen und Kirchen knüpfen. Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer bieten Besuchsdienste an. Mit Verwandten und Bekannten sollten regelmäßige Telefongespräche vereinbart werden. Daten über Angehörige oder nahestehenden Personen könnten für den Notfall bei der Nachbarin oder dem Nachbarn hinterlegt werden. „Bauvereiner können diese Daten in ihrer Mieterakte vermerken“, schreiben die beiden Frauen. Die Johanniter bieten zudem einen Hausnotruf an. Für Informationen sind sie unter Telefon (05031) 95230 erreichbar.

Von Rita Nandy