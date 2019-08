Kolenfeld

Was für eine grauenhafte Tat: Ein Pferd hat in der Nacht zu Montag massive Verletzungen erlitten. Unbekannte hatten versucht, den Hannoveraner von seiner Weide zu entführen – doch das Pferd wehrte sich offenbar. Die Diebe hatten laut Polizei wohl den Plan, den 26-jährigen Wallach von einer Weide an der Bültenstraße in einen Anhänger zu verladen. Dazu führten sie das zutrauliche Tier zunächst über den herunter getretenen Zaun und einen Graben zur Straße. Doch anschließend habe sich das Pferd heftig gewehrt, sagte eine Polizeisprecherin. Dies zeigten Hufspuren im Asphalt. Zudem habe das Tier Verletzungen erlitten und sei traumatisiert – die Polizei geht davon aus, dass das Pferd geschlagen wurde.

Eine Anwohnerin schreckte gegen 2 Uhr aufgrund des Lärms auf. Sie schaltete das Licht an und sah beim Blick aus dem Fenster drei Männer flüchten. Am nächsten Morgen stand das Pferd in ihrem Garten. Nun hofft die Polizei auf weitere Zeugen. Wer etwas beobachtet hat, erreicht das Kommissariat unter Telefon (0 50 31) 9 53 01 15.

Von Rita Nandy