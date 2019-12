Gleich zweimal sind Fahrer getürmt, nachdem sie in Wunstorf Unfälle verursacht haben. Ein Lkw demolierte die Fassade eines Elektrogroßhandels an der Industriestraße. Ein anderes Auto beschädigte beim Rangieren an der Johanneskirche einen VW Up. Die Polizei hofft nun auf aufmerksame Zeugen.