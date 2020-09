Wunstorf

Ein Wunstorfer ist seinen Führerschein erst einmal los. Die Polizei erwischte den 31-Jährigen am Sonntag, gegen 3.45 Uhr, am Düendorfer Weg. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Die Beamten ordneten daraufhin eine Blutprobe an und kassierten die Fahrerlaubnis ein.

Von Rita Nandy