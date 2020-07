Wunstorf

Die Polizei hat in den vergangenen Tagen die Drogenkontrollen verstärkt und mehrere Strafanzeigen erstattet. Als Schwerpunkte stellten sich dabei unter anderem die Bereiche um das Ehrenmal an der Hindenburgstraße, Teile des Psychiatrie-Parks und die Umgebung von Schulen heraus. Die Beamten fanden dort mehrfach Rauschmittel, die zum Konsum verpackt waren, vor allem Marihuana. Auch Geld lag auf dem Boden, das Drogenhändler auf der Flucht vor der Polizei offenbar weggeworfen hatten. Das Kommissariat will in dem Bereich in den nächsten Wochen weiter aktiv bleiben.

Von Sven Sokoll