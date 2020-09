Wunstorf/Luthe

Die Polizei konnte in der Nacht zu Sonntag einen Unfallflüchtigen fassten. Der Betrunkene wehrte sich gegen eine Blutentnahme. Der 55-Jährige hatte seinen Mercedes E-Klasse gegen 23.30 Uhr auf der Hagenburger Straße in Wunstorf in den Gegenverkehr gelenkt und dabei mit dem Wagen den Außenspiegel eines entgegenkommenden Opel Astra berührt. Ein Unfallzeuge folgte dem Mercedes durch das Stadtzentrum und verständigte die Polizei. Die Beamten stoppten den Verursacher auf der Bundesstraße 441 in Höhe des Abzweigs nach Schloß Ricklingen.

Weil er nach Alkohol roch, aber nicht mehr in der Lage zu einem Atemalkoholtest war, nahmen die Beamten ihn für eine Blutprobe zum Kommissariat mit. Nur mit Handschellen ließ er sich bewegen, in den Polizeiwagen einzusteigen, und trat mehrfach gegen die Tür. Das Blut konnte im dann aber entnommen werden. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs. An den Autos entstand ein Schaden von 700 Euro, verletzt wurde niemand.

Von Sven Sokoll