Wunstorf

Die Polizei hat nach mehreren Einbrüchen nunmehr gegen vier Jugendliche und Heranwachsende Verfahren eingeleitet. Ihnen wird vorgeworfen, im Februar in zwei Kioske in Wunstorf und eine Gaststätte in Blumenau eingestiegen zu sein.

Täter aus Wunstorf identifiziert

In der Nacht zum 22. Februar waren die Einbrüche verübt worden. Ein Aufruf der Polizei brachte einen Zeugen, der Blick der Polizei wurde auf das Quartett gelenkt. Allerdings langte die Beweislage nicht für eine Überführung. Im März dann wurde zwei 18 und 20 Jahre alte Männer in Hannover-Stöcken auf frischer Tat bei einem Einbruch in einen Kiosk erwischt.

„Die Auswertung der Spuren an den Tatorten in Wunstorf erbrachte nun einen Zusammenhang zu einem der Täter“, sagte Thorsten Bösert, der Leiter des Kriminalermittlungsdienstes. Im Ergebnis der Ermittlungen identifizierte die Polizei nun vier Jugendliche und Heranwachsende aus Wunstorf, Neustadt und Hannover, die sich in einem Strafverfahren wegen Einbruchdiebstahl verantworten müssen.

Von Albert Tugendheim