Wunstorf

Erneut hat die Wunstorfer Polizei eine Anpflanzung von Marihuana-Pflanzen entdeckt und beschlagnahmt. Es handelte sich um eine sogenannte Indoorplantage, die in einer Wohnung in der Kernstadt angelegt war. Dass die Polizei die kleine Plantage nebst Zubehör für die Behandlung der Pflanzen fand, hat sie dem Zufall zu verdanken. Aus einem anderen Grund waren Beamte in der Nacht zu Dienstag dort im Einsatz. Dabei bemerkten sie einen intensiven Marihuana-Geruch. Sie sahen sich daraufhin um und fanden 16 Pflanzen in unterschiedlichen Wachstumsphasen. Der Besitzer ist ein 40 Jahre alter Mann. Er war bisher aus polizeilicher Sicht nicht in Erscheinung getreten. Erst in der Vorwoche hatte die Polizei in ihrer direkten Nachbarschaft eine Marihuana-Plantage beschlagnahmt.

Von Albert Tugendheim