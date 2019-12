Wunstorf

Bei einer Kontrolle in der Nacht zu Sonnabend erwischte die Polizei gegen 1.30 Uhr am Stadtgraben einen 22-jährigen Nienburger am Steuer, der unter Drogeneinfluss stand. Am Sonntagmorgen fuhr zudem ein 21-jähriger Luther um 3 Uhr auf der Hauptstraße unter Einfluss von Betäubungsmitteln. Auch ihn stoppte die Polizei. Den jungen Männern wurde eine Blutprobe entnommen. Laut Polizei sind beide Fahranfänger. Die Beamten leiteten ein Ordnungswidrigkeitsverfahren ein. Den Fahrern droht eine Geldstrafe sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

Von Rita Nandy