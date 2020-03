Luthe

Beamte der Wunstorfer Polizei haben am Sonntag in den frühen Morgenstunden auf der Schloß Ricklinger Straße einen 56-jährigen Radfahrer kontrolliert. Der Wunstorfer stand offenbar unter erheblichem Alkoholeinfluss. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,21 Promille. Die Beamten nahmen den Mann mit auf die Wache und ordneten eine Blutprobe an.

Wie nimmt die Polizei angesichts des Coronavirus Alkoholtests vor? Das erläutert Pressesprecher Mirco Nowak von der Polizeidirektion Hannover. „Das hat nichts mit dem Virus zu tun. Das ist immer so. Jeder Proband packt das Röhrchen selber aus und steckt es auf das Gerät“, sagte er. Anschließend nimmt der Proband das Röhrchen selbst ab und steckt es in die Tasche, um es zu Hause im Müll zu entsorgen. Die Beamten der Polizei vermeiden es, mit dem Speichel in Kontakt zu kommen.

Von Anke Lütjens