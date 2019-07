Steinhude

Polizeibeamte eines Sondereinsatzkommandos haben am Mittwochmorgen in Steinhude ein Haus durchsucht. Dabei sei es darum gegangen, Waffen sicherzustellen, berichtete die Polizei. Nähere Angaben über die Aktion in der Nähe des Steinhuder Friedhofs machte sie nicht. Ob tatsächlich Waffen sichergestellt wurden, ist ebenfalls nicht bekannt. Es liefen Ermittlungsverfahren, die noch nicht zu Ende seien, begründete ein Sprecher der Polizei die Zurückhaltung der Behörde. Mit mindestens acht zivilen Einsatzfahrzeugen war die Sondereinheit zwischen 6 und 7 Uhr in Steinhude angerückt.

Von Albert Tugendheim