Steinhude

Fünf Tage nach einem Unfall in Steinhude sucht die Polizei Zeugen und einen Jogger. Bei dem Unfall war eine 68-jährige Frau nach einem Ausweichmanöver gestürzt.

Der Unfall hatte sich am vorigen Donnerstag in Steinhude ereignet. Nach Angaben der Polizei soll die Radfahrerin gegen 12.15 Uhr von der Straße An der Trift abgebogen sein in die Straße Am Steinhuder Bahnhof. Direkt in der Einmündung kam ihr ein Jogger entgegen. Der Mann nutzte die linke Fahrbahn, auf die die Radfahrerin einbiegen wollte. Die Frau wich aus, stürzte und verletzte sich an der Schulter.

Sportler gibt sich unschuldig

Der Sportler verhielt sich hilfsbereit, stoppte und half der 68-Jährigen auf. Als die Radfahrerin ihm aber sagte, dass sie verletzt sei und dass sie die Polizei bitten will, den Vorfall aufzunehmen, soll der Mann sich als unschuldig gegeben haben und weggerannt sein. Die Polizei nennt das Unfallflucht und sucht jetzt nach diesem Mann.

Er soll etwa 20 Jahre alt sein und etwa 1,80 Meter groß. Das Unfallopfer erinnert sich an das stark pickelige Gesicht des Mannes und an einen Teil der Kleidung: schwarzes T-Shirt mit weißer Aufschrift „VIP Steinhude“. Zeugen und der Jogger selbst werden gebeten, sich an die Polizeistation Steinhude, Jägergang 1, Telefon (05033) 981880 zu wenden.

Von Markus Holz