Wunstorf

Entlang des Mittellandkanals will die Region Hannover ab 2023 einen 55 Kilometer langen asphaltierten Radweg bauen. Diese Idee, die voraussichtlich 17,5 Millionen Euro kosten wird, ist im Wunstorfer Bauausschuss auf viel Zustimmung gestoßen. Schon jetzt nutzen viele Radler die Schotterwege, was in einigen Abschnitten aber recht mühsam ist. Erwartet wird, dass mit der zunehmenden Zahl der Elektrofahrräder auf diese Weise aus dem Umland auch noch stärker nach Hannover gependelt wird.

Der Weg wird allerdings vorerst an der ersten erreichten Kreisgrenze enden und deshalb im Wunstorfer Stadtgebiet nur Kolenfeld erreichen, Idensen aber nicht. „Das wäre dann aber vielleicht noch mal ein sinnvoller Erweiterungsschritt“, sagte Stadtbaurat Alexander Wollny.

Die Politiker sprachen sich dafür aus, den Weg nicht durchgängig zu beleuchten, sondern eher nur punktuell. Angeregt wurde auch, auf ein problemloses Miteinander mit den Fußgängern zu achten. Und sie regten an, in dem Zusammenhang zu prüfen, wie die Achse mit der Kernstadt und Steinhude an den neuen Fahrradweg angebunden werden könnte.

Von Sven Sokoll