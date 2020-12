Wunstorf

Wenn es nach dem Bauausschuss geht, soll zumindest ein Teil der Bahnstrecke durch das Stadtgebiet komplett eingehaust werden. Das heißt, dass die Strecke zusätzlich zu den Lärmschutzwänden überdacht wird, sodass quasi ein überirdischer Tunnel entsteht. Mit der Umrüstung auf leise Bahnbetriebstechnik wie geräuscharme Gleise oder so genannten Lärmschutzgalerien soll die Belastung auch an anderen Stellen verringert werden.

Die Stadtverwaltung hatte vorgeschlagen, zentrale Bereiche wie das Vion-Gelände, auf dem Wohnbebauung entstehen soll, und die benachbarten Anlagen der Klinikums besonders zu schützen – sie liegen besonders dicht an der Bahnstrecke. Dort sollte die Strecke nach Möglichkeit tatsächlich eingehaust werden. An vielen Tunneln entstehen an den Ein- und Ausfahrten jeweils Knalleffekte durch den Luftdruck, wenn ihn ein Zug mit hohem Tempo passiert. Darüber habe er mit den Fachleuten von der Deutsche Bahn AG gesprochen, berichtete Stadtbaurat Alexander Wollny dem Ausschuss. Diese Effekte könnten durch die richtige Gestaltung der Einfahrten vermieden werden.

Begrüntes und begehbares Tunneldach

Die Gesprächspartner hätten die Bereitschaft signalisiert, die Pläne mit der Stadt gemeinsam zu erarbeiten. Planern und Politikern geht es darum, die Lärmschutzwände und auch die Dächer möglichst ansprechend zu gestalten. Ein begrüntes und begehbares Tunneldach auf vielleicht 300 Metern Strecke in Höhe des Vion-Geländes und des Klinikums beispielsweise könnte auch städtebaulich eine Verbesserung bedeuten, sagt Wollny. Am Bahnhof aber sei es seiner Ansicht nach nicht erstrebenswert, die Sicht auf die Gleise und Anlagen komplett zu versperren. Dort wären etwa durchsichtige Schallschutzelemente denkbar, oder auch Gebäude, die Wohnbereiche vom Lärm abschirmten.

Stadtbaurat will maßgeschneiderte Lösungen

Der Stadtbaurat plädiert dafür, dass Stadt und Bahn im Dialog maßgeschneiderte Lösungen für die Stadt entwickeln sollten. So könne das Stadtbild gewinnen und die Kosten zumindest niedriger ausfallen als es die Umsetzung von Maximalforderungen mit sich brächte. Für Wunstorf würde der Lärmschutz in der gesetzlich geforderten Mindestversion rund 52 Millionen Euro kosten. Der sogenannte übergesetzliche Schallschutz, den die Vertreter aus den Kommunen im Dialogforum Schiene Nord fordern, schlüge sogar mit 59 Millionen Euro zu Buche.

Für den Bereich Wunstorf werden verschiedene Lärmschutzmaßnahmen an bis zu 25 Kilometern Strecke notwendig. Neben den dicht besiedelten Bereichen der Kernstadt sind auch die Dörfer Luthe und Liethe vom Bahnlärm besonders betroffen. Neue Baugebiete können dort nicht geplant werden, weil an allen möglichen Standorten der Lärmpegel über dem gesetzlichen Grenzwert liegt.

Politiker kritisieren Zeitdruck

Etliche Politiker hätten gerne deutlich konkretere Wünsche formuliert. Es sei bedauerlich, dass die Bahn der Stadt so wenig Zeit gelassen habe, sagte etwa SPD-Mann Martin Ehlerding. Bis zum Jahresende soll der Forderungskatalog dort vorliegen, öffentliche Infoveranstaltungen zum Thema mussten wegen der Corona-Pandemie ausfallen.

Von Kathrin Götze