Planer stellen Ergebnisse für Umgestaltung des Barneplatz vor

Wunstorf

Bänke, mehr Grün, ein Brunnen und ein Verkehrskonzept werden für die Umgestaltung des Barneplatzes ab dem nächsten Jahr gewünscht. Das sind die Ergebnisse aus den Planungen sowie einer Bürgerbeteiligung, die im November in Workshops stattgefunden hat. Die Stadt hat den Stand des Verfahrens sowie die Ergebnisse in einer Informationsvorlage für die Gremien zusammengefasst.

Den vorgesehenen Zeitplan und die genaue Planung stellen die beteiligten Planungsbüros SHP Ingenieure und Büro für Freiraumplanung in der gemeinsamen Sitzung des Ortsrats Wunstorf und des Bau- und Umweltausschusses vor. Diese beginnt am Donnerstag, 20. Februar, um 18 Uhr in der Pausenhalle des Hölty-Gymnasiums.

Parkplätze nur noch an der Straße Am Hasenpfahl

In einem ersten Bauabschnitt soll der Parkplatz an der Straße An der Johanneskirche sowie am Barneplatz und der Durchgang zum Parkplatz umgestaltet werden. Weitere Vorhaben sind die Umgestaltung der Barnestraße, der Einmündung der Straße Zum Hasenpfahl und die Optimierung der Parkplätze an dieser Straße. Künftig sollen Stellflächen nur noch von der Straße Am Hasenpfahl erreichbar sein, an der Barnestraße soll es im Bereich des Platzes keine mehr geben. Erforderlich sind Langzeitparkplätze für Beschäftigte und Kurzzeitplätze für Kunden. Fahrradparkplätze sollen möglichst verteilt angeordnet werden.

Platz erhält Kommunikationsinseln

Bei der eigentlichen Platzgestaltung haben sich die Beteiligten für runde Kommunikationsinseln und Spielangebote ausgesprochen. Es sollen ausreichend Bänke und Grün sowie ein Wasserspiel realisiert werden. Kinder sollen einen eigenen Bereich mit Wasserspiel oder einem flachen Brunnen erhalten. Auch Platz für eine Bühne soll vorgesehen werden. Außerdem soll der Durchgang zum Parkplatz Am Hasenpfahl verbessert werden. Das Planungsbüro wird dazu noch eine modifizierte Planung vorstellen, heißt es in der Informationsvorlage.

Auch die Barnestraße soll in die Platzgestaltung einbezogen werden. Der Platz soll auf das Niveau der Straße abgesenkt werden. Mehrheitlich sprachen sich die Beteiligten dafür aus, eine barrierefreie Bushaltestelle an der Ecke zur Rembrandtstraße einzurichten. Nach Angaben der Verwaltung hält auch Regiobus eine Haltestelle an dieser Stelle für sinnvoll.

Einmündungsbereich wird zum Kreisel

Der unübersichtliche Bereich mit den Einmündungen der Barnestraße und der Straße Am Hasenpfahl soll umgestaltet werden. Dafür standen zwei Varianten zur Auswahl: normale Einmündung und Minikreisverkehr. Das Votum für den Kreisverkehr fiel sehr eindeutig aus. Die Art der Kreuzung muss jetzt festgelegt werden, da sich für die Planung des Barneplatzes unterschiedliche Abgrenzungen zwischen Platz und Straße ergeben. Die Pläne zur Umgestaltung waren etwas ins Stocken geraten, weil die Stadt zunächst eine Einigung mit den Eigentümern der Gebäude erzielen musste.

Im Mai 2016 gab es die erste Informationsveranstaltung zur Umgestaltung des Barneplatzes. Im Juni folgte dann eine Exkursion zu Stadtplätzen in Hannover. Erhebungen zu Autoverkehr, Radfahrern und Fußgängern standen Ende August und Anfang September 2016 auf dem Programm. Im Januar 2017 gab es eine erste Bürgerbeteiligung, in der Wünsche gesammelt wurden. Im Sommer 2019 hat die Stadt Verträge mit allen Eigentümern geschlossen, um die privaten Platzflächen nutzen zu können. Im November 2019 folgte die zweite Bürgerbeteiligung, in der in zwei Varianten die Entwürfe für Platz und Straße vorgestellt wurden.

Von Anke Lütjens