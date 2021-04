Wunstorf

Pfarrer Andreas Körner bleibt der Pfarrgemeinde St. Bonifatius Wunstorf erhalten. Er ist auch für die Pfarrgemeinden in Neustadt und künftig auch in Nienburg/Weser zuständig. Körner wollte Wunstorf ursprünglich im Juni verlassen, um in Duderstadt eine neue Aufgabe als Pfarrvikar und Wallfahrtsseelsorger zu übernehmen. Doch die dortige Bildungsstätte und das Wallfahrtszentrum sind coronabedingt geschlossen, sodass es die „Stelle quasi nicht mehr gibt“, sagt Körner.

Pfarrer bleibt gerne in Wunstorf

„Ich bleibe freiwillig gerne hier“, betont der Pfarrer. Die Entscheidung sei nach einem längeren Prozess und vielen Gesprächen mit dem Team und den Leuten vor Ort gefallen. Körner ist seit 2017 in St. Bonifatius tätig und bleibt auch im Pfarrhaus wohnen. Zu der Pfarrei gehören die vier Kirchorte St. Bonifatius Wunstorf, St. Hedwig Steinhude, St. Marien Rehburg und St. Konrad von Parzham Bokeloh. Darüber hinaus leitet Pfarrer Körner auch die St.-Peter-und-Paul-Gemeinde in Neustadt am Rübenberge. Ihm zur Seite steht ein Pastoralteam.

Nienburg kommt als Standort hinzu

Der Kirchenvorstand und der Pfarrgemeinderat werden durch sogenannte Teams gemeinsamer Verantwortung sowie Ortsteams aus den vier Kirchorten unterstützt. Derzeit bereitet die Gemeinde auch noch vor, im Juni mit St. Bernward in Nienburg zusammenzugehen. Die Katholiken müssen ihre Mitarbeiter stärker über die Gemeindegrenze hinweg einsetzen, weil das Bistum Hildesheim weiter Personal reduziert.

„Wir haben an allen Standorten feste Büros für unsere Arbeit und Gespräche, aber es kommen noch einige dazu, die multifunktional genutzt werden können“, sagt Körner. Das heißt: von mehreren Personen, die zwischen den Standorten unterwegs sind und dann jeweils am eigenen Laptop arbeiten.

Präventionsbeauftragte gegen sexuellen Missbrauch

Unterstützung bei seiner Arbeit bekommt der Pfarrer auch von der neuen Verwaltungsbeauftragten Kerstin Rösner und dem neuen Gemeindereferenten Stefan Keil. Die Gemeinde hat auch eine Präventionsbeauftragte eingesetzt für die Früherkennung oder Vermeidung von sexuellem Missbrauch und sexualisierter Gewalt. In der nächsten Zeit will die Gemeinde auch die Kommunikation innerhalb der Gremien und mit anderen Beteiligten verbessern und das Konzept für ihre Immobilien überarbeiten.

Der zunächst als Nachfolger für Körner vorgesehene Pfarrer Thomas Mogge ist nach Körners Angaben in alle Gespräche um die Entscheidung in Wunstorf einbezogen worden. „Gemeinsam mit dem Personalreferenten des Bistums Hildesheim haben wir eine gemeinsame Lösung gefunden“, sagt Körner weiter. Seinen Informationen zufolge nimmt Mogge sich etwas Zeit und übernimmt dann eine andere Stelle.

Von Anke Lütjens