Steinhude

Klänge wie aus einer anderen Welt – überirdisch und dennoch berührend: Das versprechen die Organisatoren des Gong-Konzertes auf der Insel Wilhelmstein. Musiker Peter Heeren gibt am Freitag, 14. August, ab 16 Uhr sein Konzert auf dem Wilhelmstein im Steinhuder Meer. Dabei handelt es sich um ein Konzert unter freiem Himmel, es wird nur bei trockener Witterung stattfinden. Da die Teilnehmerzahl auf 200 beschränkt ist, empfehlen die Veranstalter eine Anmeldung oder Reservierung.

Klänge eines Gongs wirken anders, als die einer Trompete oder Violine. Die Vibrationen der Metallinstrumente sind im ganzen Körper spürbar. Das Klangerlebnis sei auf der Haut zu fühlen, nicht nur im Ohr, heißt es in der Ankündigung. „Gongs sind wegen ihres langen Nachklangs einzigartig“, heißt es in der Ankündigung.

Oratorium bietet Schlüsselerlebnis

Peter Heeren beschäftigt sich seit dem Jahr 2000 mit Gongs und ihren Klangwirkungen. Für ihn war nach Angaben der Veranstalter die Begegnung mit Gongs in einem Oratorium von Edgar Elgar ein Schlüsselerlebnis. Heeren hat unter anderem Kirchenmusik und Komposition in Lübeck und Hamburg studiert. Er ist mehrfacher Preisträger für sein Orgelspiel und seine Kompositionen. Der Musiker hat Gong-Konzerte im In- und Ausland gegeben, darunter in vielen Kirchen. Etwa 20 Gongs bringt Heeren mit, darunter einige handgefertigte vom renommierten Gongbauer Rolf Nitsch. Der Instrumentenbauer Martin Bläse schuf für ihn einen Gong aus Titan. Der 55-jährige Musiker ist in Aurich ( Ostfriesland) geboren. Er ist als Kantor und Organist in der Kirchengemeinde Marne in Schleswig-Holstein tätig.

Veranstalter empfehlen Anmeldung

Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Da das Konzert nur bei günstigem Wetter stattfinden kann, wird auf den Internetseiten www.peterheeren.de und www.wilhelmstein.de kurz vor dem Konzert ein entsprechender Hinweis veröffentlicht. Anmeldungen sind möglich unter www.facebook.com/events/1542962622534280 oder mit einer E-Mail an inselgasthaus@wilhelmstein.de. Kurzentschlossene können aber auch spontan zum Konzert kommen. Sie sollten sich nur vorher unter Telefon (05033) 911811 die aktuellen Informationen abrufen.

Konzertbesucher können mit Fahrgastschiffen oder mit dem Auswanderer ab Steinhude und Mardorf zur Insel Wilhelmstein übersetzen. Die Fahrpreise für Hin- und Rückfahrt betragen 8 Euro für Erwachsene, 5 Euro für Kinder im Alter von vier bis 13 Jahren und 2,50 Euro pro Fahrrad. Den Fahrplan finden Sie auf www.steinhuder-personenschifffahrt.de.

Von Anke Lütjens