Idensen

In einem Gottesdienst unter freiem Himmel am Sonntag, 5. September, um 14 Uhr beauftragt der Superintendent des Kirchenkreises Neustadt-Wunstorf, Michael Hagen, Pastorin Nicola Lenke mit einer Viertelstelle in der Kirchengemeinde Idensen. Mit einer Dreiviertelstelle ist die 58-jährige Wunstorferin als Schulpastorin am Hölty-Gymnasium tätig. „Ich freue mich, wieder Gemeinde zu erleben“, sagt sie. Die Sigwardskirche bezeichnet Lenke als „wahren Schatz“. Die Kirchengemeinde verfüge nach Lenkes Worten über viele aktive Ehrenamtliche, die das Gemeindeleben mit Ideen und Engagement bereichern.

Arbeit an der Schule bildet den Schwerpunkt

„Ich arbeite sehr gerne in der Schule mit den Schülern und den Kollegen“, betont Lenke. Das sei ihr Schwerpunkt seit fast vier Jahren. Vor allem gibt sie am Gymnasium Religionsunterricht, gestaltet Schulgottesdienste und steht für Beratung zur Verfügung. „In den vergangenen zwei Jahren war es wegen Corona schwierig, aber einen Abiturgottesdienst konnten wir feiern“, sagt Lenke. Sie hoffe, nach den Sommerferien einen Einschulungsgottesdienst mit den neuen Fünftklässlern feiern zu können.

Studium in Marburg und Göttingen

Lenke stammt aus dem Raum Hannover und hat in Marburg und Göttingen Theologie studiert. Danach absolvierte sie ihr Vikariat in Aerzen bei Hameln. „Im Predigerseminar in Hildesheim habe ich meinen Mann kennengelernt, der auch Pastor ist“, erzählt Lenke. Ihre erste Stelle in Sottrum im Kreis Rotenburg/Wümme haben sich die beiden geteilt. Dort blieb das Paar drei Jahre. Dann bewarb sich ihr Mann nach Einbeck während die Pastorin eine vierjährige Familienpause einlegte. Das Ehepaar hat einen Sohn, der 1993 geboren ist.

Lesen Sie auch Wunstorf: Pastorin Oberheide übernimmt Corvinus-Kirchengemeinde

Von 1994 bis 2001 übernahm Lenke eine halbe Stelle als Schulpastorin an der Paul-Gerhard-Schule in Dassel, einem Internat. Danach folgte sie ihrem Mann nach Wolfsburg und war zunächst als Schulpastorin an der kaufmännischen Berufsschule tätig. „Dann bin ich an die katholische Eichendorffschule gewechselt und habe das auch mit großem Vergnügen gemacht“, erzählt Lenke. Ihr Mann verändere sich gerne und arbeitet nun in Hannover.

Seit 2018 am Hölty-Gymnasium

Nächste Station der Pastorin war dann eine Landgemeinde bei Schwäbisch-Hall. „Das hat mich nochmal bereichert und mir neue Impulse gegeben“, sagt Lenke. Dann sei ihr aber klar geworden, dass es doch wieder die Schule sein sollte und so kam sie 2018 als Schulpastorin an das Hölty-Gymnasium. „Aber Gemeinde ist auch spannend und so kann ich mir das in Idensen gut vorstellen“, sagt Lenke. Sie sei guter Dinge, beides miteinander zu verbinden.

In der Kirchengemeinde übernimmt Lenke die sogenannten Kasualien wie Taufen, Trauungen, Beerdigungen sowie mindestens einen Gottesdienst im Monat. Die Pastorin will auch Ansprechpartner für den Besuchsdienst sein und auch selbst Besuche machen. Vor ihrer Tätigkeit in Idensen hatte sie bereits mit einer Viertelstelle die Vakanz in der Corvinusgemeinde übernommen. In ihrer Freizeit treibt Lenke gerne Sport und liest viel – und sie singt. „Ich hoffe, dass das bald wieder geht“, sagt sie.

Von Anke Lütjens