Coole Musik, schönes Ambiente am Wasser, tanzfreudiges Publikum, Party, als gäbe es kein Corona: Wer am vorigen Sonnabend bei Sunphetamine Island 2020 auf der Insel Wilhelmstein war oder den Abend live auf Instagram verfolgt hat, musste sich fragen, ob die Insel zur Mallorca-Partymeile wird, ohne Regeln, ohne Vorschriften, ohne Vorsicht. Am Sonntag, 2. August, folgt der nächste DJ-Abend mit dem Stream Club Hannover.

Ist der Wilhelmstein eine rechtsfreie Zone? Sicher nicht, sagen Stadt und Region. Es gilt wie überall die aktuelle Verordnung des Landes: Abstand halten, Maskenpflicht bei Unterschreiten der Abstände, maximal zehn Personen pro Gruppe und einiges mehr. Der Veranstalter muss ein Hygienekonzept vorlegen und effektiv umsetzen. Er allein haftet für Verstöße. Das Gesundheitsamt der Region hat sogar empfohlen, auf Veranstaltungen zu verzichten, die zum Tanzen animieren, weil Forscher inzwischen festgestellt haben: Wo es laut ist, wo Menschen dicht beieinander tanzen und singen, ist das Infektionsrisiko deutlich erhöht. In Räumen ist das selbstverständlich noch gefährlicher als draußen. Aber eine Freiluftparty ist dadurch nicht risikofrei.

Gastronom: „So werden wir das nie wieder machen“

„Viele Veranstalter halten sich an die Regeln, geben sich Mühe bei der Einhaltung der Hygienevorschriften“, schreibt ein Leser dieser Zeitung. „Auf der Insel finden aber groß angekündigt Tanzveranstaltungen statt. Es wird wild getanzt. Im Rest der Region gilt noch maximal 500 Personen, sitzend.“ Kritik wie diese ist bei der Region Hannover gelandet, bei der Stadt, der Polizei in Wunstorf und beim Veranstalter Peter Dombrowski.

Dombrowski ist Betreiber der Inselgastronomie. Er hat eine ambitionierte Veranstaltungsserie für die Insel aufgelegt, die Ende August mit einer Weißen Nacht rund ums Steinhuder Meer ihren Höhepunkt findet. „Ohne solche kleinen Events wäre ich pleite“, sagt Dombrowski, und gesteht Fehler ein. „So wie bei Sunphetamine Island werden wir das nie wieder machen“, sagt Dombrowski. Was war passiert?

Gäste missachten die Regeln

400 Gäste kamen in die beiden Bereiche, in denen ohne Corona 750 Menschen Platz haben. Je später der Abend, desto gelöster wurde die Stimmung. „Wir hatten Topmusik, gute Atmosphäre und Menschen, die Lust hatten auf tanzen. Aber so schnell, wie sich dann auch Gruppen gemischt haben, konnten unsere Sicherheitsleute gar nicht reagieren“, sagt Dombrowski. Das Mischen sei nicht das Problem. „Die Leute müssen dann aber die Maske aufsetzen, wenn sie den Mindestabstand unterschreiten.“ Das sei von einigen missachtet worden, nicht aber von der Mehrzahl der Besucher, sagt Dombrowski.

Videos nicht überbewerten

Dombrowski warnt davor, Videomitschnitte des Abends überzubewerten. „Das verzerrt das Bild. Es wirkt ja wie Sodom und Gomorra so, als tanzten die Leute alle dicht beieinander. In Wirklichkeit hielten die Gäste mehr Abstand, als es im Video den Eindruck macht“, sagt Dombrowski. „Aber wir haben daraus gelernt. Die Insel wird ganz sicher keine Partymeile. Wir wissen um unsere Verantwortung.“ Er habe sein Hygienekonzept überarbeitet und will dafür sorgen, dass an Tresen keine Schlangen entstehen und Bestellungen schnell abgewickelt werden.

Der 2. August mit dem Stream Club sei als entspannender Abend mit House, Lounge und Funk am Wasser angelegt, nicht als Tanzveranstaltung. „Aber wenn die Leute an ihren Plätzen tanzen wollen und die Regeln einhalten, ist dagegen nichts zu sagen“, sagt Dombrowski. Er hat 140 Karten verkauft. Kommen mehr als 150 Gäste, baut er das DJ-Set anders auf und öffnet zusätzlich zum Beach Club die Wiese, verteilt die Gäste und entzerrt die Szene. Es gibt Strandstühle, Stehtische, Liegen – „und sehr viel Platz. Die Erfahrung zeigt, dass die Leute sich auch mal über die Insel verteilen, sich ans Wasser setzen oder eine Runde spazieren gehen“, sagt Dombrowski.

Behörden haben die Insel im Blick

Die Polizei war unter anderem am vorigen Sonnabend auf der Insel, hatte aber nichts auszusetzen. Die Ordnungshüter können sich allerdings auch nicht unbeobachtet bewegen: Das Boot der Wasserschutzpolizei ist lange vor der Kontrolle gut erkennbar. Trotzdem wird sie das Gelände weiter beobachten, ebenso handhabt es die Stadt. Sie hat mit Dombrowski geredet, will nichts verbieten und anerkennt die schwierige Situation der Inselgastronomie. Letztlich zuständig für die Einhaltung von Corona-Regeln ist die Region. Sie werde ebenfalls mit Dombrowski reden. „Wir werden sehen, wie verlässlich das Hygienekonzept umgesetzt wird“, sagt Regionssprecherin Tanja Schulz. Den Livestream am 2. August auf Facebook werden also vermutlich nicht nur die Fans der Insel verfolgen.

Von Markus Holz