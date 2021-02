Steinhude

Die Parkplätze in Steinhude haben den Ortsrat auch bei seiner inoffiziellen Videokonferenz am Mittwoch lange bewegt. „Es gab herbe Kritik daran, dass auch in der Ortsmitte künftig Parkgebühren bezahlt werden sollen“, sagte Ortsbürgermeister Wilhelm Bredthauer (SPD). Gutachter hatten das empfohlen, damit der Großparkplatz am Bruchdamm attraktiver wird. Der Ortsrat fürchtet aber um die noch ansässigen Geschäfte. „Wir wollen deshalb auf jeden Fall eine Brötchentaste, sagte Bredthauer. So könnten Autofahrer während einer kurzen Zeit weiterhin umsonst parken, wenn sie ihre Einkäufe erledigen.

Sinnvoll findet der Ortsrat auch, dass der Parkplatz Unter den Hestern künftig Anwohnern und Beschäftigten vorbehalten sein soll. Bisher ist er öffentlich und mit Parkscheinautomaten ausgestattet. „Das führt aber immer zu einem hohen Verkehrsaufkommen in dem Bereich“, sagte Ortsbürgermeister Bredthauer.

Freies Parken mit Fahrrädern?

Tagesparkplätze für Wohnmobile will der Ortsrat hingegen nicht einrichten lassen. „Sie nehmen andere Parkplätze weg, und wir müssen kontrollieren, ob dort jemand übernachtet“, sagte der Ortsbürgermeister. Anfreunden kann sich der Ortsrat aber mit der Idee, auf einer zusätzlichen Fläche hinter der Gärtnerei am Ortseingang Stellplätze für Autos mit mitgebrachten Fahrrädern anzubieten. „Jetzt zählen wir am Bruchdamm immer rund 100 solcher parkenden Autos, und so könnten wir dort auch diesen Platz gewinnen“, so Bredthauer.

Von Sven Sokoll