Wunstorf

Im Schulgarten der Otto-Hahn-Schule wird fleißig gewerkelt. Ein Beet ist bereits vorbereitet, der Rasen auf dem anderen Teil wird umgegraben. Bienenfreundliche Stauden warten darauf, eingepflanzt zu werden. Insektenhotels stehen bereit. Die Schule startet ein bienenfreundliches Projekt, dass auf eine Idee von Auszubildenden des Baumarktes Toom zurückgeht. Dafür hat sich am Montag Ortsbürgermeister Thomas Silbermann mit einem Geschenk der Stadt bei den Auszubildenden bedankt. „Wir halten die Zusammenarbeit von Schule und Wirtschaft im Hinblick auf Gemeinschaft und Nachhaltigkeit für wichtig. Das ist im Sinne der Stadt“, betonte Silbermann.

Auszubildende wollen nachhaltiges Projekt schaffen

Das Projekt realisieren die Auszubildenden innerhalb des Wettbewerbs Rewe Group Star. Dabei bilden sich Teams aus Auszubildenden und Nachwuchskräften aus den unterschiedlichen Vertriebslinien der Rewe-Gruppe, zu der auch Toom gehört. Die Teams überlegen, was sie besonders im Bereich Nachhaltigkeit bewegt und für was und wen sie sich engagieren wollen. Anschließend melden sie sich beim Wettbewerb Rewe Group Star an und setzen ihr Projekt um. Eine Jury bewertet alle eingereichten Projekte, und die Gewinner werden geehrt.

Unternehmen stellt Material zur Verfügung

Daniel Klos und Miriam Herde, beide Nachwuchskräfte im Toom-Baumarkt, sowie der Auszubildende Malte Kummer haben sich ein Bienenprojekt überlegt und setzen dieses gemeinsam mit den Schülern um. „Wir haben das Projekt selbstständig geplant, und der Marktleiter hat uns unterstützt. Das macht auch richtig Spaß“, sagt Klos. Das Unternehmen stellt Holz, Material für die Insektenhotels, Rindenmulch und 150 bienenfreundliche Stauden kostenlos zur Verfügung. Fünf Klassen waren beteiligt, um Beet und Wiese vorzubereiten. Auch Wege werden angelegt.

Schule will neue Bienenvölker anschaffen

Die Klasse 6cR hat bereits im Juni damit begonnen, die Bauteile für die Insektenhotels zu lasieren und die Bambusstangen in neun Zentimeter lange Stücke klein zu sägen. Miriam Herde hat die Schüler dabei unterstützt. „Die Wildbienen brauchen Schilfrohr und Bambus, um ihre Eier darin abzulegen“, sagt Dagmar Schlemm. Die Biologin betreut das Projekt von schulischer Seite. Außerdem brauchen die Bienen Pollen und Nektar. „Leider sind unsere drei Bienenvölker wegen der Varoa-Milbe eingegangen“, bedauert Schulleiterin Helga Radtke. Aber im kommenden Jahr will die Schule neue Völker anschaffen.

Schüler bauen Insektenhotels für Schulgarten

Die Bauteile der stelenartigen Insektenhotels sind nur an den Außenwänden kunstvoll und bunt bemalt. Die Schüler haben zudem die künftige Wildblumenwiese vermessen und sich überlegt, wie die Wege verlaufen sollen. Am vorigen Freitag haben die Schüler dann die Insektenhotels zusammengebaut und mit Material befüllt. Die Schüler und die Auszubildenden haben am Montag die Wildblumenwiese eingesät, die Wege mit Rindenmulch verfüllt und die Stauden eingepflanzt. Außerdem haben sie die Wildbienenhotel mit Bodenhülsen im Schulgarten verteilt.

Bewährte Nektar- und Pollenpflanzen für Bienen sind unter anderem Duftnessel, Sonnenbraut, Katzenminze, Mädchenauge, Fetthenne, Färberkamille und Lungenkraut. Fachleute raten dazu, Stauden mit ungefüllten Blüten zu wählen. Ihr Nektar und ihre Pollen sind für Bienen besser erreichbar. Außerdem sollten Stauden mit gestaffelter Blütezeit gewählt werden, damit die Bienen immer Nahrung finden.

Von Anke Lütjens