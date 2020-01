Wie die Otto-Hahn-Schule geflüchtete Jugendliche auf das Berufsleben vorbereitet

Hannover

Deutschland kann kompliziert sein. Etwa, wenn es um Behördengänge, Bewerbungsfristen oder die Jobsuche geht. Vor allem Menschen mit Migrationshintergrund kennen solch komplexe, bürokratische Strukturen aus ihrer Heimat nicht – und tun sich schwer, in Deutschland mit diesen zurechtzukommen. Hier setzt die Otto-Hahn-Schule (OHS) an und will verhindern, dass geflüchtete Jugendliche nach ihrem Haupt- oder Realschulabschluss durchs Raster fallen. „Der Übergang von Schule in den Beruf ist sehr kompliziert“, sagt Simone Mehlhorn, die als Sozialpädagogin mit Schwerpunkt Berufsprofilierung an der OHS arbeitet.

20 Jugendliche aus Ghana, dem Iran, Irak, Syrien, Afghanistan und weiteren Ländern haben deshalb in dieser Woche einen dreitägigen sogenannten Berufswahl- und Selbstmarketingworkshop erhalten. Was hochtrabend klingt, soll die 15- bis 17-Jährigen aus den beiden Sprachlernklassen der OHS auf die Zeit um und nach ihrem Schulabschluss vorbereiten. Für den Kurs haben sich Schulleiterin Helga Radtke und Sozialpädagogin Mehlhorn für Fördergelder der Region Hannover beworben. Mit den 1200 Euro haben sie erfolgreich die Personalberatungsfirma Up Consulting ins Haus geholt. „Die wissen, wie sie die Jugendlichen kriegen“, sagt Mehlhorn.

„Ein Haus für meine Familie bauen“

Deren Coach Wilfried Schäfer holt die jungen Menschen bei sich selbst ab: Die Schüler sollen Plakate über sich selbst erstellen. Darauf schreibt jeder seine Träume, seine Ziele für die nächsten Jahre und die eigenen Stärken. Dann sollen die jungen Geflüchteten sich selbst anhand der Poster vorstellen. So soll ein Bewerbungsgespräch mit dem Plakat als Hilfestellung simuliert werden.

So zeigt etwa Rasha, dass sie klare und reflektierte Pläne für ihre Zukunft hat. „Ich möchte ein Haus für meine Familie bauen“, ist ihr langfristiges Ziel. Zunächst will sie ihren Haupt-, dann den Realschulabschluss in Angriff nehmen. Ihr Berufswunsch für die Zeit danach: Arzthelferin oder Apothekerin.

Nicht allen fällt das so leicht wie Rasha. Als einem Jungen keine eigene Stärke einfallen will, greift ihm Schäfer unter die Arme: „Du hast doch ein Praktikum in einem Imbiss gemacht. War man dort zufrieden mit dir?“ „Ja“, ist die schüchterne Antwort und er erzählt, für welche Arbeiten er dort verantwortlich war. „Wenn die Betreiber dir nicht vertraut hätten, dann hättest du diese Aufgaben auch nicht machen dürfen. Dir kann man vertrauen, du bist zuverlässig!“, sagt Schäfer.

„Sprache ist Integration“

Mit viel Selbstbewusstsein sollen die Jugendlichen lernen, sich selbst gegenüber möglichen Arbeitgebern zu präsentieren. Das kann in einer schriftlichen Bewerbung mit all ihren Formalitäten sein oder im Vorstellungsgespräch von Auge zu Auge oder am Telefon.

Mehlhorn ist seit knapp drei Jahren an der OHS und kümmert sich darum, dass die Schüler Berufsperspektiven haben. Sie begleitet ihre Schützlinge auch zu Beginn ihres Berufslebens. „Sprache ist Integration“, sagt sie. Hier seien viele geflüchtete Jugendliche auf unterschiedlichem Niveau. Eines haben sie laut Mehlhorn aber gemeinsam: „Sie sind enorm leistungswillig und durch ihre Fluchterfahrungen meist weiter als andere.“

Von Manuel Behrens