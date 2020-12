Wunstorf

Die Ortspreisverleihung in der Abtei musste in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen. Der Ortsrat Wunstorf übergab stattdessen Präsentkörbe an 40 Arztpraxen in der Kernstadt. „Wir tun das stellvertretend für die Wunstorfer Bürgerinnen und Bürger, für die Sie immer da sind, für deren Sorgen und Nöte, für die vielen Probleme und Fragen, die Sie tagtäglich beantworten und klären“, dankte Ortsbürgermeister Thomas Silbermann den Praxisteams.

Praxismitarbeiterin Justine Schmidt (von links), Dr. Rainer Behrendt und Dr. Heinz-Jürgen Wiebking freuen sich über den Präsentkorb des Ortsrates Wunstorf. Quelle: Rita Nandy

Anzeige

Augenarzt dankt für die Wertschätzung

Im Medicum konnten sich die ansässigen Ärztinnen und Ärzte das kleine Dankeschön mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Mittwochmittag vom Ortsbürgermeister sowie den Ortsratsmitgliedern Renate Rohde und Ulrike Hansing abholen. „Das ist eine besondere Wertschätzung. Toll, dass Sie das realisiert haben“, sagte Augenarzt Dr. Heinz-Jürgen Wiebking erfreut. Auch Dr. Edith Ott und ihre Praxismanagerin Nadine Pendzialek nahmen das Geschenk gerne entgegen. Als Corona-Infektionspraxis haben sie alle Hände voll zu tun. „Es ist jetzt ein bisschen ruhiger geworden“, sagt die Allgemeinmedizinerin. Die Leute kämen aus ganz Wunstorf und der Umgebung ins Medicum, ergänzt Pendzialek.

Lesen Sie auch Der Ortspreis Wunstorf geht an Friedhelm Haake

Von Rita Nandy