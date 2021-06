Klein Heidorn

Einstimmig hat der Ortsrat Klein Heidorn einen Antrag unterstützt, gemeinsam mit den Dörfern Blumenau, Liethe und Luthe in das Dorfentwicklungsprogramm des Landes aufgenommen zu werden. Allerdings beteiligten sich an der Sitzung am Dienstag nicht so viele Einwohnerinnen und Einwohner wie erhofft. Eigentlich soll das Programm von Anfang an auf eine breite Basis gestellt werden, was die Corona-Pandemie aber bisher behindert hatte.

„Wir sollten uns von dem schleppenden Start aber nicht entmutigen lassen“, sagte Mareike Hansing von der Verwaltung. „Wenn die ersten Projekten umgesetzt sind und die Menschen hören, wie hoch die Förderung war, wird das weiteres Interesse wecken.“

Jetzt hoffen die anderen Ortsräte auf eine breitere Beteiligung. Die Sitzung des Ortsrats Blumenau beginnt am Donnerstag, 17. Juni, um 19.30 Uhr in der Oststadtschule. Luthe folgt am Donnerstag, 24. Juni, ab 19 Uhr im Schützenhaus. Anmeldungen nimmt die Verwaltung bis 15 Uhr am jeweiligen Tag unter Telefon (0 50 31) 10 12 53 entgegen.

