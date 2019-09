Blumenau

Die geplante Radtour des Ortsrates Blumenau ist ins Wasser gefallen. Schuld daran waren nicht etwa die nassen Tropfen von oben. Vielmehr haben die eingeladenen Ratsmitglieder die Blumenauer allein im Regen stehen gelassen. Kein einziges war am Donnerstagnachmittag am Treffpunkt in Liethe erschienen.