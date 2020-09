Wunstorf

„Ich brauche keine Millionen“, hat Oliver Perau mit seiner Band Klang und Leben am Mittwoch auf der Terrasse des Hauses am Bürgerpark gesungen. „Leider können wir nicht zu Ihnen ins Haus kommen, aber so langsam haben wir uns daran gewöhnt, oder?“, sagte er zu seinem Publikum zu Beginn des rund einstündigen Konzerts.

Am Haupteingang an der Speckenstraße ist noch klar zu sehen, dass die Mitarbeiter wegen der Besuchsbeschränkungen weiterhin genau kontrollieren müssen, wer ins Seniorenheim darf und wer nicht. Drinnen wäre das Konzert noch nicht wieder möglich gewesen. So, wie die Diakonische Altenhilfe setzen derzeit viele Heimbetreiber darauf, ihren Bewohnern ein solche Unterhaltung im Freien zu bieten. „Wir sind deshalb gefragt wie noch nie, geben von April bis Oktober 54 solcher Konzert im Freien.“, sagte Perau.

Anzeige

Menschen Freude schenken

Manchmal hat die Gruppe bei diesen Balkonkonzerten nur Platz für zwei Musiker, an der Speckenstraße spielen aber Schlagzeuger Karsten Kniep und Andreas Meyer am Keyboard gemeinsam mit Perau. Das Trio setzt aber auch darauf, dass das Publikum bald mitsingt. Und wie sich zeigt, fällt es ihnen auch leicht, sich an die Schlagerzeilen aus der eigenen Jugend zu erinnern wie aus den „Capri-Fischern“ oder „Donna Klara“. Das ist der wesentliche Punkt des Projekts Klang und Leben, das vor allem Menschen mit Demenz Freude geben will. „Wir haben auch kein festes Programm, sondern gestalten es spontan“, sagte Perau.

Von Sven Sokoll