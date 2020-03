Oberst Ludger Bette gibt Kommando beim LTG 62 ab

Wunstorf

Kommodore Oberst Ludger Bette hat seit November 2014 den Fliegerhorst Wunstorf geleitet, nun verlässt er ihn. Das wurde am Rande des jährlichen Boßelturniers auf dem Fliegerhorst bekannt. Bei einem feierlichen Appell am Dienstag, 24. März, übergibt der Kommandeur Fliegende Verbände Luftwaffentruppenkommando, Generalmajor Jan Kuebart, das Kommando über das LTG 62 an Oberst Christian John. Der Appell beginnt um 14 Uhr mit dem Einmarsch der Ehrenformation und des Luftwaffenmusikkorps Münster.

Bette wechselt nach Berlin

Bette war nach seiner Offiziersausbildung und dem Studium der Luft- und Raumfahrttechnik bereits von 1988 bis 1995 als Transportflugzeugführer auf dem Fliegerhorst tätig. Anschließend war er bis 1998 Staffelkapitän der Ausbildungsstaffel des LTG 62. Von 2000 bis 2003 übernahm Bette dort das Kommando über die Fliegende Gruppe. Nun wechselt er in das Einsatzführungskommando der Bundeswehr in Berlin.

John ist neuer Kommodore

Bettes Nachfolger Christian John trat 1985 in die Bundeswehr ein und war zunächst bei der Marine eingesetzt. Er wechselte 1996 zur Luftwaffe und hatte diverse Positionen inne, unter anderem als Staffelkapitän und stellvertretender Kommodore beim LTG 62. John hat Einsatzerfahrungen im Ausland gesammelt und ist mehrfach ausgezeichnet.

22 Teams boßeln auf dem Fliegerhorst

Beim Boßelturnier waren 22 Mannschaften am Start. Ausrichter waren die Vorjahresgewinner der Polizei Neustadt und der Feuerwehr Wunstorf, die bei der Organisation von helfenden Händen des Fliegerhorstes unterstützt wurden. Den ersten Platz belegte nach 2018 erneut das Systemzentrum 23 vor der Polizei Neustadt und der Stadtverwaltung Wunstorf. Die Rote Laterne errang die Reservistenkameradschaft Neustadt. Zur Stärkung zwischendurch gab es Erbsensuppe, zum Abschluss Grünkohl.

Von Anke Lütjens